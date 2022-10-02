MERVE YURTYAPAN

Bu hafta köşemde ünlü oyuncular Taner Ertürkler ve Ayça Mutlugil'in tanışma hikayesinden bahsedeceğim. Taner Ertürkler, birçok dizi ve filmde rol aldı, ayrıca sunuculuk yaparak da evlerimize konuk oldu. Ayça Mutlugil ise oyunculuğun yanı sıra birçok başarılı projenin senaryosunu yazdı.







Çifti ilk olarak uzun yıllar önce yayınlanan Yedi Numara adlı dizide görmüştük. Ancak onların arkadaşlıkları oldukça eski yıllara dayanıyor. Aslında onlarınki lise aşkı. Taner Bey o dönem lisenin en popüler gençlerinden. Ayça Hanım, Ertürkler ile tanışmak için bir gün ilginç bir plan yapıyor. Taner Bey, okulda nöbetçiyken bacağını sahte alçıya alıp onunla ilgilenmesini sağlıyor.







İşte o günden sonra çiftin arkadaşlığı başlıyor. Daha sonra üniversite yıllarında da yolları ayrılmayan çift, ardından Yedi Numara'da birlikte rol alarak evlere konuk oluyor. Uzun yıllardır evli olan çiftin Tan adında bir oğulları da var. Şöhretli olanların ilişkileri uzun sürmez algısına inat 18 yıldır evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyorlar. Popüler işlerde oynamalarına rağmen özel hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyorlar.







KONUK OLARAK GİTTİ SUNUCU OLDU

Taner Ertürkler'in ilginç bir sunuculuk deneyimi de var. O yıllarda oldukça popüler olan Sabah Şekerleri'ni ünlü oyuncu da sundu. Hem de oldukça ilginç bir hikayeyle. Konservatuvarda rol alırken reklam filminde oynayan Ertürkler'in performansı oldukça dikkat çekti. Ardından Köstebek adlı diziden teklif aldı. Diziye geçiş yaptıktan sonra sabah programına konuk oldu. İşte hikaye bundan sonra başladı. Süreci anlatan Ertürkler, "Programı Ceyda Düvenci ile Erkan Petekkaya sunuyordu. Çok güzel geçti. Programı bitirdik eve gittim. Sonra bir telefon çaldı. 'Ceyda ile programı sunar mısın?' dediler. "Eğer Erkan Bey ile anlaşmanız bittiyse ve yeni sunucu arıyorsanız neden olmasın" dedim ve böylece sunuculuk da yapmaya başladım" dedi.