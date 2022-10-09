Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun 4 haftada 17 kilo verdi

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarında konservatuvara girmek isterken hocalardan aldığı yanıt karşısında şoke oldu! O dönem 86 kilo olan oyuncu, kendisine ‘Bu kiloyla olmaz’ denilince 4 haftada tam 17 kilo vererek azmin zaferini gösterdi

Açelya Akkoyun, ekranların en tatlı dilli, sempatik, samimi oyuncularından biri. Etrafındaki herkese pozitif enerji saçan, çalıştığı her projede kendisinden sevgiyle bahsedilen biri. Herkes gibi "Çocukluk hayalim oyunculuktu" cümlesini kuranlardan değil. "Diş hekimi olmayı istiyordum ama meğer içimde oyunculuk varmış" diyen Akkoyun'un sahnelerle tanışma hikayesi de çok ilginç.

Çok çalışkan bir öğrenciydi Açelya Akkoyun. Lisede sayısal bölüm okudu. Çok da ilgisi yokken okul zamanında tiyatro kulübüne girdi. "Hiçbir zaman oyuncu olma hayalim yoktu. Taklit yapamam. Zaten çok yetenekli görmem kendimi, sadece çalışkanımdır" diyen Akkoyun'un tiyatro macerası 16 yaşında başladı.







O DÖNEM 86 KİLOYDUM!

Mahallede büyüyen çocuklardan Akkoyun. Sokaklarda gezerken hep gözlem yapan oyuncu, bir gün Kadıköy'de gezerken bir flüt sesi duydu. "Burada ne var?" diye içeridekilere sordu. Konservatuvar olduğunu öğrenince "Peki ben ne yapabilirim?" diye düşünerek içeri girdi. Aslında ellerine bakıp onun kontrbas çalmasını söylediler ama o tiyatro bölümüne doğru yürüdü. Ancak Akkoyun, hem hayal kırıklığı yaşayıp hem de hayatına yeni bir yön verecek bir konuşma yaşadı. Ünlü oyuncu, orada yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro bölümüne girdim. Sahnede Celal Kadri Kınoğlu vardı. 'Ne arıyorsun kızım burada?' dedi. "Ben oyuncu olmak istiyorum.







Burada okuyabileceğimi tek bölüm bu" dedim. O da bana "Bu kiloyla olmaz" dedi. Celal, Yıldız (Kenter) Hoca'nın öğrencisi. Fiziğe de önem veriyorlar. O dönem 86 kiloydum, iri yarı bir kızdım. Bunları duyunca tabii çıktım."

Ünlü oyuncu da kilo nedeniyle sorun yaşayan isimlerden biriymiş. Son dönemlerde birçok oyuncunun yaşadığını itiraf ettiği bu sorunu, o lise yıllarında yaşamış. Tıpkı diğer isimler gibi duydukları karşısında hayıflanmak yerine çareyi kilo vermekte bulmuş. Hem de çok kısa sürede. Akkoyun, tam 4 haftada 17 kilo vererek bambaşka bir hale bürünmüş.







1 AY SONRA ŞAŞIRTTI

Akkoyun, aklına koyduğunu yapanlardan. Çalışkanlığını bu konuda da göstermiş, oyunculuk sınavları için hazırlanmış. 1 ay sonra okulun tiyatro bölümüne gidip tekrar Kınoğlu'nun karşısına dikilmiş: "Yemek yemedim ve kiloları verdim. Sonra Celal'in karşısına çıktım. O da azmim karşısında beni 1 yıl boyunca sınava hazırladı. Çok çalışkanım ve herkes 1 oyun hazırlarken ben jüriye tam 10 oyun hazırladım.







Mimar Sinan Üniversitesi'nin sınavını kazandım. Orayı kazandığımı öğrenince arkadaşlarımın hakkını yememek için eğitim aldığım okulun sınavlarına girmedim. Ama Yıldız Hoca daha sonra yaptığımın yanlış olduğunu söyledi. 'Seni 1 yıl boyunca sınava hazırladık. Bizim karşımıza gelip 'Başka okulu kazandım ama takdir sizin demeliydim' dedi. Ben de çok üzüldüm." Kenter'in söylediklerini hiç unutmayan Akkoyun, hâlâ bunun pişmanlığını yaşadığını dile getiriyor.