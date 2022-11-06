MERVE YURTYAPAN

Bugün size son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan bahsedeceğim. atv dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından. 17 yaşındaki oyuncu, çok küçük yaşlarda setlere adım atan isimlerden. Yaşıtları bebeklerle oynarken o setlerde senaryo çalışıp geleceğini hazırlayanlardan olmuş. Oyunculuk merakı da 5-6 yaşlarında başlamış.

Ekrandaki sanatçılara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Coşkun, oyunları kurgulayıp oynamaya başlayınca bu durum ailesinin de dikkatini çekmiş. Coşkun'un ablasını onu bir ajansa kaydetmiş ve ardından oyunculuk macerası başlamış.







İŞİMİ CİDDİYETLE YAPIYORUM

Küçük yaşlarda rol aldığı projelerle tanınan Coşkun, 8 sene önce başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in paylaştığı Karadayı dizisinde kamera karşısına geçti. Korel'in canlandırdığı Feride'nin yeğeni Neşe olarak izleyiciyle buluştu. Küçük yaşlarda setlerde çok eğlendiğini söyleyen Coşkun, yaşı ilerledikçe de hala bu işin içinde yer almak istediğini fark edince artık profesyonel olarak çalışmaya başladı. "İşimi daha büyük bir ciddiyetle yapıyorum. Daha çok farkındalığa sahibim. Amacım hep daha çok öğrenmek ve yerimde saymayıp aksine ilerleyebilmek, büyüyebilmek. Daha çok şey keşfetmek, kendimi aşmak" diyerek işine olan sevgisini de anlatıyor.







ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Genç oyuncu, şu sıralar rol aldığı Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle dikkat çekiyor. Anne babasını kaybeden kardeşlerin yaşam mücadelesini anlatan dizideki rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Coşkun, "Çocukluğum setlerde çalışarak geçti. İşimi en başından beri aşkla yaptım. Hayatımda en keyif aldığım şeyle büyüdüm. Çok şey öğrendim. Yine öğreniyorum, ama buna küçücükken başlamak en büyük şanslarımdandı. Büyük ustalarla çalışarak, onları dinleyerek büyümenin daha iyisini düşünemiyorum" diyor.







Coşkun'un çok oyuncağı olmamış, küçük yaşlarda senaryolarla tanışmış. Hayalindeki mesleğe henüz 7 yaşındayken yaklaşmış. Coşkun'un oyunculuk hikayesi birçok kişiye ilham olacak türden. Kim bilir belki sizler de küçük yaşta çocuklarınızın yeteneklerini keşfedip onları doğru şekilde yönlendirirseniz ileride sevdikleri meslekleri yapmalarına yardımcı olabilirsiniz.