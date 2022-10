MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, 10 parmağında 10 marifet olan isimlerden. Oyunculuğunun yanı sıra, moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında programlar yaptı, kitaplar yazdı ve sağlıklı yaşam üzerine birçok seminer verdi. Kendini geliştirmeyi amaç edinen Tolga'nın geçtiğimiz günlerde bir hayranının kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap ilgimi çekti.

Ünlü oyuncuya "Nasıl bir aileden geldiniz? Yaptığınız etkinlikler, aldığınız eğitimler, katıldığınız workshoplar için çok para lazım herhalde" şeklinde bir yorum geldi. Tolga ise bu noktada hayat hikayesinden bahsetti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarında çektikleri sıkıntıları şöyle anlattı: "Hiçbir şey için çok para gerekmiyor. Yaptıklarımı yapabilmek için kendime bolluk ve bereket yaratıyorum. Orta sınıf denecek bir ailede büyüdüm. Büyüme çağlarında ailemin maddi imkanları da çok yoktu. Ortaokul sıralarında birkaç ay boyunca elektriğimiz kesik olduğunu ve karanlıkta kaldığımızı hatırlıyorum. Çok fazla oyuncak bebeğim olmadı. Hatta bana hiç oyuncak alındığını da hatırlamıyorum. Ailem bize ellerinden geldiğince iyi eğitim vermeye çalıştı. Kitap aldılar, bilmenin, öğrenmenin önemine vurgu yaptılar."







Aslında ekranda gördüğümüz kişilerin bugünlere nasıl geldiğini birçoğumuz bilmiyoruz. Sadece gördüğümüz kısmıyla ilgileniyoruz. Bu parıltılı yaşamların altında büyük dramlar da var. Ünlüler için her zaman her şey tozpembe olmamış. Bulundukları noktalara gelebilmek için çok uğraş vermişler. Şu anki kariyerlerine ulaşabilmek için çok büyük sınavlardan geçenler de var, tırnaklarıyla kazıyarak, yakınlarının desteğini alıp şansı daha sonra açılan da. Birçoğu yaşadıkları bu güzel hayata gelene kadar çok büyük maddi zorluklar yaşamış. Ancak azmedip kariyerlerini şekillendirmiş ve hâlâ şöhretini koruyan, iyi projelerde yer alan isimlerden biri olmuşlar. Ayşe Tolga da çocukluk yıllarında bolluk içinde büyüyenlerden biri değil. Ama yaşadığı her şeyden olumlu bir sonuç çıkarmayı bilmiş. Şimdi de herkese pozitif düşünceyi aşılamaya çalışıyor.







BABA DESTEĞİ ÖNEMLİ

Tolga'nın 25 yaşında babasını kaybetmesi hayatındaki kırılma noktalarından biri olmuş. Ünlü oyuncu, "Babamı çok erken yaşta kaybettim ama bugünkü Ayşe olmamda babamın çok büyük katkısı var. Özellikle babasından destek gören kız çocukları ilerleyen yaşlarda çok başarılı oluyor diye düşünüyorum" diyor. Olumsuzluklardan nasıl uzaklaştığını da şöyle anlatıyor: "Beni aşağı çekecek insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Üzülmek yerine hayatta mutlu olmayı seçmemiz gerektiğine inanıyorum."

Birçoğumuz hayatın zorlukları karşısında karamsarlığa düşüyoruz. Belki de Ayşe Tolga gibi olumlu düşünmeye odaklandığımızda hayatımızdaki güzelliklerin daha çok farkına varacağız...