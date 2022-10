Yeni sezonda aksiyonun dozu yükseliyor

Atv dizisi Yalnız Kurt yeni sezonun ikinci bölümüyle bu akşam ekranda. Dizinin başrol oyuncularından Hasan Denizyaran ve ekibe yeni katılan ünlü oyuncu Jessica May ile bir araya geldik. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan ve Osman Sınav imzası taşıyan bu projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ikili, canlandırdıkları karakterler için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtip yeni bölümlerde aksiyonun dozunun daha da artacağını açıkladı

HASAN DENİZYARAN



Osman Sınav gibi bir duayenin imzasını taşıyan dizide başrol üstlendiniz. Bu başlarda sizi tedirgin etti mi?

Bu iş benim ilk başrolüm değil. Öncesinde başrolünü üstlendiğim iki sinema filmim ve bir dizim var. Fakat projenin Osman Sınav imzası taşıması ve aksiyon olması beni oldukça heyecanlandırdı. Altay karakterinin Hasan ile benzer yanının olmaması, rolümün beni zorlayacak olması çok daha heyecan verici oldu.

İkinci sezon tanıtımında aksiyonu bol sahneler var. Tempo yükselecek mi?

Kesinlikle! İkinci sezonda dozu daha yukarı taşıyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular ve senaryonun açılması, aksiyonu katlamamız için bizlere muhteşem fırsatlar sundu.

Aksiyon sahneleri sizi zorluyor mu?

Aksiyon sahneleri için çok fazla tekrar yapıyoruz bu nedenle fiziksel olarak zorlayıcı ve yorucu oluyor. Bazen kazalar da olabiliyor. Fakat diziyi izlediğimde tüm yorgunluklar geçiyor.

Dizi yakın geçmişe ışık tutuyor. Rolünüz için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?

Yakın tarih benim çok derinlemesine ilgilendiğim konular değildi. Projeyi kabul etmemle birlikte senaryonun değindiği konuları incelemek ve araştırmak durumundayım. Bu konularda bilgi sahibi oldum.







ŞÖHRETİN CAZİBESİNE KAPILMADIM



18 yaşından beri oyunculuk yapıyorsunuz ve 10 yıl sonra çok dikkat çeken bir projede başroldesiniz. Şöhretin cazibesine kapılmadınız mı?

Hayır. Ben yıllardır mütevazı dünyamda yaşıyorum. Hiçbir dönemde böyle bir cazibeye kapılmadım.

Romantik biri misiniz?

Sanırım bu konuda genelleme yapamam. İnsanın ruh hali değişkendir. Genel olarak mantık, romantizmden önce devreye giriyor.



İYİ BİR BABA OLACAĞIM



Yalnız Kurt size ne ifade ediyor? Siz de Yalnız Kurt musunuz?

Tek başına mücadele eden, güçlü ve gereğini yapmaya çalışan... Tasvir ne kadar da Türkiye'ye benziyor değil mi? Bizim konumuz tam da bu! Ben bir Yalnız Kurt değilim. Beni seven ve her zaman yanımda olan insanlar var. Fakat bazen Yalnız Kurt'luğa hangimiz soyunmuyoruz ki?

30'lu yaşlarda baba olmak istiyorum demiştiniz...

Bu işler tabii ki kısmet. Fakat ben 30'lu yaşlarımın başlarında çok iyi bir baba olacağımı hissediyorum.

Zorluklarla ilk ne zaman yüzleştiniz?

4 sene önce babamı kaybettiğimde. Oldukça acılı ve hastalıklı bir süreçti. Neyse ki kötü günler geride kaldı.







İŞ ALAMADIĞIM OLDU



Yakışıklılık ekranda avantaj derler ama siz fazla yakışıklı bulunduğunuz için birçok rolü kaçırmışsınız...

Başrol oynuyorsanız kesinlikle avantajdır. Fakat özellikle romantik komedi işlerinde, ana cast başrolün önüne geçmemeli. Ana cast için görüştüğüm işlerde, başrolden daha uzun veya daha yakışıklı bulunduğum için işi alamadığım oldu. Kadınlarda da örnekleri çok. Bunu yaşayan tek oyuncu değilim. Bu ticari bir strateji. Saygı duyuyorum.



JESSICA MAY



Yalnız Kurt'u izlediğinizde ben de bu kadroda yer almak istiyorum demiş miydiniz?

Her oyuncunun ve oyuncu adayının iyi yönetmenlerin projelerini takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Osman Sınav bu sektörün en değerli ustalarından biri. Bu yüzden merak ediyor insan. Kadroda olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Yalnız Kurt'un hikayesi gerçekten çok değerli. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan bir proje.

Daha önce drama ve komedi dizilerinde rol almıştınız. Yeni rolünüz cesur bir seçim mi?

Uzun zamandır içinde yer almayı istediğim bir karakteri yansıtıyor Meryem. Eşim, ailem ve arkadaşlarım 'Sana güzel bir şeyler olmuş' diyorlar. Bu beni daha da motive ediyor. Çekimlere başlamadan önce Sinegraf'ta tüm yapım ekibiyle ve yönetmenimiz Çağatay Tosun ile Meryem için ses tonundan ayakkabısına kadar güzel bir karakter analizi yaptık ve kafamda eksik kalan puzzle'ın parçaları tamamlandı. Meryem'in her detayı bana çok titiz bir şekilde aktarıldı. Bu yüzden Meryem güçlü bir karakter olarak seyirciyle buluşacak.







Aksiyon sahneleri sizi zorlayacak mı?

Aksiyonu seviyorum. Bazı sahnelerde teknik destek alıyoruz. Yapım şirketimiz bu konuda titizlikle çalışıyor.

Meryem savaş bölgelerinde çalışmış, yardımsever biri ama şimdi can güvenliği olmadığı için babası tarafından İstanbul'a gönderiliyor. Bu dizinin seyrini nasıl değiştirecek?

Meryem İstanbul'dan sürprizler bekliyor ama o İstanbul'a sürprizler yapacak. Meryem'in dengeleri değiştireceğini düşünüyorum.

Yakın zamanda T.C vatandaşı olmuş biri olarak Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutan bir projede yer almak size neler hissettiriyor?

Yıllar geçer ama bu işler her zaman hatırlanır. Geri dönülüp tekrar izlenir. Osman hocam ile ilk görüştüğümüzde bana 'Bu işi 10 kişi izleyeceğine 3 kişi izlesin ama ne anlatmak istediğimizi anlasın' demişti. Onun tek mücadelesinin insanlara bir şeyleri gösterebilmek, akıllarda bir kıvılcım çaktırabilmek olduğunu anladım.

Dizi için nasıl bir araştırma yaptınız?

Ben 15 Temmuz akşamında köprü kapatıldığı anda vapurla karşıya geçiyordum. Ondan sonraki süreçlerde yakından takip etme fırsatım oldu. Olayları dışarıdan değil içeriden bir gözle izledim. Bu yüzden bir şeyleri kafada oturtmak daha kolay oluyor. Sevdiğim bir söz var; 'Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu.' İnsanların bu yüzden bu diziyi izlemelerini istiyorum. Belki de baktıkları ve gördükleri şeyler aynı değildir; bunu fark ederler.







MIHLAMAYA BAYILIYORUM



Türkiye'de en çok seyahat etmeyi sevdiğiniz yer neresi?

Biliyorsunuz kütüğümde artık Çayeli yazıyor. Oraya seyahat etmek bana çok huzur veriyor. Yeni havaalanı da açıldığı için gidip gelmek çok kolaylaştı ama işlerden fırsat bulup gidemiyorum.

"Türk vatandaşı olmalıyım" dediğiniz an neydi?

Zaten en başından beri Türk vatandaşı olduğumu hissediyordum; ülkede yaşadıkça buraya daha çok ait olduğumu hissettim ama Türk kimlik numaram olsun çok istedim. Şimdi bakıp bakıp duruyorum. Bir yere gittiğimde hep kimlik lazım mı diye soruyorum.

En iyi yaptığınız Türk yemeği hangisi?

Mıhlama yapmaya bayılıyorum. Çok yaptığım için elim alıştı, artık mıhlamayı öğretenlerden bile güzel yapıyorum.

Ailenizin yanına giderken buradan ne götürüyorsunuz?

Lokum, Türk kahvesi ve üzerinde İstanbul yazan tişörtler götürüyorum. Türk biri bizim şehre gelse çok şaşırır.

Onlara Türkiye'yi gezdirdiniz mi?

2018'de babamı Rize'de yaylalara çıkardım, çok sevdi. Bana 'Buradan yayla alsana' dedi. Ben de Karadeniz'de yayla almanın pek mümkün olmadığını söyledim. Gülüştük.

Samimi ve doğal birisiniz. Bu yüzden üzüldüğünüz oldu mu?

Bazen bunu suiistimal edenler olabiliyor ama birileri yüzünden kendimi değiştirmeyeceğim.

Hayatınız sakin mi geçiyor?

Mutlu kalmaya çalışıyorum ve hayatıma dokunmuş insanlara da mutluluk katmaya çalışıyorum.