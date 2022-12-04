MERVE YURTYAPAN

Ebru Şahin, son dönemin en gözde isimlerinden. Aslında tam bir spor aşığı. Spor tutkusu küçük yaşta paten kayarak başlayan Şahin, ardından ilkokul sıralarında birçok yarışa katıldı. Koşuya yatkınlığı olduğu için bu alanda antrenmanlar yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatı boyunca yapmaktan keyif alacağı işin arayışına girdi. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan Şahin, reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.







Kısa sürede projelerin aranılan yıldızı haline gelen Şahin'in aslında şöhret yolculuğu da öyle çok eski yıllara dayanmıyor. Güzel oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Ebru Polat'ın Babamın Emanetiyim şarkısında yaşamıştı. Ancak onun dikkat çekmesini sağlayan ilk projesi bundan tam altı yıl önce ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile birlikte rol aldığı reklam oldu. Günsür'ün yüzü olduğu reklam projesinde yan rolde yer alan Şahin, enerjisiyle dikkat çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu, yurt dışında arkadaşlarıyla gezen turist bir kızı canlandırdı. Sempatik tavırlarıyla ilgiyi üzerine toplayan Şahin, reklamda Günsür'den fotoğraflarını çekip sosyal medyaya yüklemesini rica edip arkadaşlarıyla poz verdi. Ünlü oyuncunun hızlı yükselişi de bundan sonra başladı







SPOR TUTKUNU AŞIKLAR

Şahin, önce birkaç dizide küçük rollerde yer aldı. Ardından da dizilerin aranılan başrol oyuncusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda da hayatının aşkı Cedi Osman ile tanıştı ve kısa sürede nikah masasına oturdu. Masalsı bir düğünle evlenen çiftin ilginç bir ortak noktası da var. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ı her maçını ilgiyle takip eden güzel oyuncu, meğer okul yıllarında basketbolla tanışmış.







Hatta ilk lisansını da basketbolda almış. Zaman zaman Şahin'in maçlarla ilgili yaptığı yorumlar eleştirilse de aslında onun spor konusunda oldukça fazla deneyimi var. Hatta ekranlara çıkmadan önce önemli bir spor adamından asistanlık teklifi bile almış.

Şahin, şu sıralar eşinin her maçını en ön sırada izliyor ve onu motive ediyor. Kim bilir belki de çiftin bu kadar güzel bir enerji yakalamasını ve arkadaşlıklarının kısa sürede büyük bir aşka dönüşmesini sağlayan ortak tutkularının olmasıdır.