MERVE YURTYAPAN

Oyunculuk zorlu bir yolculuk. Her ünlünün kolayca şöhret basamaklarını çıktığı sanılır ama işin aslı hiç de öyle değil. Tanınır olana kadar geçen süreç oldukça yorucu, yıpratıcıdır. Kimi öğrencilik zamanlarında türlü zorluklarla mücadele etmiş, kiminin de şöhret yolculuğunda birçok kapı yüzüne kapanmış. Ama hiçbiri yılmamış.







Son dönemin popüler oyuncusu Çağlar Ertuğrul da projelerin aranılan ismi olana kadar birçok yol kat etmiş isimlerden. Eğitime son derece önem veren bir ailede büyüyen Ertuğrul, Anadolu lisesindeki öğrenimini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak üniversite sıralarında hayatı farklı bir yönde değişti. 2008 yılında üniversitede bir tiyatro topluluğuna girdi. İlk oyunculuk deneyimini de üniversite sıralarında yaşadı. 'Romeolar ve Julietler' oyunundaki performansıyla tüm salonu kahkahaya boğdu. Oyunculuk aşkı da dönem içine düştü. Hem mühendislik okudu, hem de tiyatroya vakit ayırdı. 3 sene boyunca okul tiyatrosunda çalıştı.







PARODİLER YAZDI

Ertuğrul, ardından sosyal medyada kendisini göstermeye başladı. Paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettirdi. Parodiler yazıp oynadı. Eline mikrofonu alıp sokaklara düştü. İnsanlarla röportajlar yaptı. Yine eğlenceli ve komik hallerini izleyiciyle paylaştı. Bugüne dek birlikte yürüdüğü takipçileri için de "Anlayış ve mizah dolu bir kitle beni destekliyor" diyor.







Kendisiyle oldukça barışık biri. Çektiği videolardaki doğallık ve zaman zaman kendisini tiye alması hayranları tarafından çok sevildi. Ertuğrul'un bu yoldaki başarısı da bir süre sonra yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Aslında hiçbir zaman şan şöhretle ilgili bir derdi de olmadı. Sadece keyif aldığı işi yapmanın peşine düşmüştü. İstediğini de başardı. 'Dağ' filminden bir teklif aldı ve filmdeki performansıyla çok konuşuldu. Önemli projelerin başrolünü üstlendi. Kim bilir ünlü oyuncunun bu macerası, kariyerine yeni başlayacak ve ekran önünde bir iş yapmayı tercih edecek gençlere ilham olur.