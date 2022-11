Aşk güçlü bir duygu insanı başka yöne savurur

‘Aldatmak’ dizisinin ‘Tolga’sı Caner Şahin, “Tolga çok dürüst ve ilkeli biri ama ‘Oylum’a aşık oldu. Aşk güçlü bir duygu, değiştirir, dönüştürür, savurur. Bakalım Tolga bu kadar temiz kalabilecek mi, hep birlikte göreceğiz” dedi

Atv dizisi 'Aldatmak' ilginç konusuyla izleyiciyi etkisi altına aldı. Yalanlar ağıyla örülü olan dizinin en dürüst karakterİ 'Tolga'. Herkes etrafındaki insanları kandırırken o hep doğru olanı yapmayı seçiyor ancak aşık olunca durumlar biraz değişiyor. 'Tolga'yı canlandıran genç oyuncu Caner Şahin ile bir araya geldik, diziyi ve oyunculuk macerasını konuştuk.

■ 'Aldatmak' farklı hikayesiyle ilk bölümünden izleyiciyi etkisi altına aldı. Sizce bu diziyi diğer projelerden ayıran nedir?

Ekip olarak herkesin elinden geleni fazlasıyla yaptığını ve özenerek çalıştığımızı söyleyebilirim. Sade ve çarpıcı bir hikayesi var ve hikayenin çok hayatın içinden olduğunu düşünüyorum. Köşeli karakterlerden ziyade dizideki her karakterin bir şekilde kendini var etme çabası, hayat mücadelesi ve bunun sonucunda hayatlarının bir şekilde savruluşu var. Her karakteri ayrı ayrı bir yerinden tutup anlayabiliyorsunuz, bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

■ Dizide yalanlar ağı var. Siz senaryoyu okurken 'Bu kadar da olmaz' dediğiniz oluyor mu?

Pek olmuyor açıkçası çünkü az önce de bahsettiğim gibi hayat maalesef böyle biraz. Yalanlar, insanların birbirini aldatması çok sık yaşanıyor. Seyircimizin diziyi beğenmesinde bunun da payı büyük bence çünkü çok da insanlara yabancı, uzak bir hikaye anlatmıyoruz.

■ Dizideki en düzgün karakterlerden biri 'Tolga'. Karşısındaki insanların davranışları onu rahatsız edecek mi?

'Tolga' yalandan nefret ediyor. İlkeli bir duruşu ve temiz bir kalbi var ama saf değil, çoğu şeyin de farkında. Yolunu çoktan çizmiş, karakteri oturmuş biri. Bir yazılım şirketi sahibi ve işinde başarılı. Bu başarıyı hukuk dışı işlere bulaşmadan temiz bir yoldan elde etmiş. Babası gibi değil yani... Ve babasının illegal işlerini az buçuk biliyor, bu durum onu rahatsız da ediyor ama tek yol arkadaşı olan babasından vazgeçemiyor. Bir yandan da çok aşık oluyor. Aşk çok güçlü bir duygu, değiştirir, dönüştürür, savurur. Bu kadar ilkeli ve temiz kalabilecek mi göreceğiz hep birlikte.







OYLUM'U TEMİZ SEVİYOR

■ 'Oylum'la aralarındaki arkadaşlık nasıl bir aşka dönüşecek?

Bence dönüştü bile. Benim senaryoyu ilk okuduğumda 'Tolga'da en sevdiğim şey gerçekten Oylum'u çok temiz, masum bir yerden seviyor olmasıydı. Oylum'un bazı davranışlarından rahatsız oluyor, mesela yalan söylemesine tepki gösterdi en son ve araları biraz soğudu. Ama bence Tolga sevgisinden vazgeçmedi ve kolay kolay da vazgeçecek gibi durmuyor. 'Oylum' da sevgisinden etkilendi, karşılık da veriyor ama hayallerinin peşinden koşmak için New York'a gitmek istiyor. Hayallerim mi, aşk mı çatışması var. Bakalım gidebilecek mi?

■ Sosyal medyada hakkınızda yapılan yorumları takip ediyor musunuz?

Evet bakıyorum. Sosyal medyada ve sokakta olumlu karşılıklar almak hoşuma gidiyor. İnsanlar bir yerinden tutmuşlar, sevmişler hikayeyi ve bu da beni tabii mutlu ediyor. Çok emek veriliyor, bunun karşılığını görmek tatmin edici.

■ Diziyi izlediğinizde kendinizi acımasız eleştirdiğiniz oluyor mu?

Evet, o yapı meselesi. Hep daha iyisini istemekle ilgili bir doyumsuzluk ve ne kadar iyi olursa olsun her zaman daha iyisi olabilir. Bazen yoruyor ama bunu seviyorum. Bu hissin beni geliştirdiğine inanıyorum. Umarım hiç kaybetmem bunu.



MESLEĞİMİZ YÜK GİBİ GELMEMELİ

■ "Fen lisesi mezunuyum. Öyle olduğu zaman çok seçenek olmuyor ya mühendis ya doktor olmaya itiliyorsunuz. Ama mühendis olmak istemediğimi biliyordum. Meslek seçimi insanın hayatında verdiği en önemli karar. Edebiyatla ilgilendim, sonra İTÜ'de tiyatro kulübüne girdim ve oyunculuğu sevdiğimi fark ettim. Konservatuvara hazırlandım ve kazandım. İTÜ'den kaydımı aldırdım ve tiyatroya devam ettim. Hayatımda verdiğim en doğru karardır. Çünkü insanın mesleği ona yük gibi gelmemeli. Çok yoğun çalışıyoruz aslında ama bana çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Sevdiğim işi yaparken üstüne para veriyorlar gibi geliyor."