Ailem dizide beni ağlarken gördüğünde üzülüyor

Atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Mina Derman, ailesinin dizideki gözü yaşlı sahnelerinden etkilendiğini söyledi: “Ailem sete gidip geldiğime tanık olsa da, beni ekranda ağlarken gördüklerinde çok üzülüyorlar”

Mina Derman, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sğmazam'ın genç yıldızı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir Türk'ün kızı Suna karakterini izleyiciyle buluşturan Derman, ilk kez aksiyonu bol bir işte rol alıyor. Dizinin ilk bölümünde zorlu bir kaçırılma sahnesinde oynadı, babasız büyümüş Suna'yı canlandırırken gözü hep yaşlıydı. Genç oyuncuyla bir araya geldik, oyunculuk serüvenini ve diziyi konuştuk.

BBCS'de canlandırdığınız Suna'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Babaları onları korumak için gidiyor ve başka bir hayat kuruyor. Sonra bir gün karşılarına çıkıyor. Suna'nın yerine koyduğunuzda kendinizi, neler düşünüyorsunuz onun yaşadıkları için?

Kız çocukları için babaları çok önemlidir, benim için de öyle. Çoğu sahnede kendi babamla ilişkimden yola çıkıyorum duygumu bulmak için. Suna babasını hayatı boyunca hiç görmemiş, herkesten dinlemiş, kafasında yaşatmış bunca yıl... Bir gün ansızın çıkıp gelene kadar. Babasının başka bir hayat kurmuş olması, başka bir eşi hatta çocuğu olması gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Epey zorluk yaşamasına rağmen alıştı ve kabul etti bu durumu. Herkes bu değişime Suna kadar kolay adapte olamazdı, ben kendimi düşününce, olamazdım herhalde diyorum...







KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM

Dizinin ilk bölümünde kaçırılmıştınız. Bu sahne sizi zorladı mı?

İlk kez bu kadar aksiyon sahnesi olan bir işte yer alıyorum. Kaçırılma sahnem ilk çektiğim sahneydi. Ne yalan söyleyeyim, fiziksel zorlukları dışında çok keyif aldım ve çok başka duygular deneyimledim. Suna'yı düşünerek "Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim" diyebilirim rahatlıkla.

Dizide ağlama sahneleriniz de çok oldu. Aileniz bu anları izlediğinde neler söylüyor?

Ailem her ne kadar sete gidip geldiğime tanık olsa da, beni televizyonda ağlarken gördüklerinde çok üzülüyorlar hâlâ. (Gülüyor)

Reyting rekorları kıran bir dizide rol alıyorsunuz. Takipçileriniz arttı. Tanınır olmak size neler hissettiriyor?

Bulunduğum işten gurur duyuyorum. Rayting rekoru kırdık evet, izlenme oranlarını gördüğümde kesinlikle emeğimizin karşılığını aldığımızı hissediyorum ve hepimizi çok mutlu ediyor işimizin sevilerek takip edilmesi. Bunun yanında gelen tanınır olmak ve sosyal medyada takipçiler de işimizin olmazsa olmazı. İşimle alakalı tanınmak beni çok gururlandırıyor. Yolda yürürken ilk kez gördüğüm, beni Suna olarak bilen ve seven insanlarla tanışmak "birilerine bir şeyler hissettirebilmişim" diye düşündürüyor, çok tatlı bir duygu.







Usta oyuncularla aynı seti paylaşıyorsunuz. Bu sizin için nasıl bir deneyim oldu?

En büyük şansım kesinlikle büyüklerim ve ekibimiz. Başta kızları rolünde olduğum için Oktay abi ve Ebru Ablayı daha yakından izliyorum ve kendime onlardan bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bunun dışında herkesle enerjimizin çok tutmuş olması da seyirciye yansıyor diye düşünüyorum.



HAYAT BENİ OYUNCULUĞA İTTİ

Oyunculuk maceranız nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli sanatın bir dalı ile uğraşacağımdan emindim. Sahne, resim, seramik, vitray, mozaik. Hayat beni oyunculuğa itti. Çok güzel tesadüflerle başlayan yolculuğum sonrasında aldığım eğitim ve emeğimle bugüne geldim. Henüz yolun başındayım... Daha fazla hayalim var. (Gülüyor)