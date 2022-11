MERVE YURTYAPAN

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, en sevilen çiftlerden. Best Model birincisi olduktan sonra ekran yolculuğu başlayan Sayışman, kısa sürede projelerin aranılan başrol oyuncusu haline geldi. 2008 Arnavutluk güzeli Almeda Abazi de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Rol aldığı projelerdeki sempatik tavırlarıyla da herkesi kendisine hayran bıraktı. Bu hafta evli, mutlu ve çocuklu olan bu çiftin hikayesini sizlerle paylaşacağım.

Ünlü çiftin yolu bundan yıllar önce bir arkadaş ortamında kesişti. Aslında tanışma sonrasında uzun süre görüşmediler. Yeniden karşılaştıklarında ise arkadaşlıkları başladı. Hem de herkesin Almeda Abazi'nin peşinden koştuğu bir dönemde. İkili yeniden bir araya geldi ve ardından da aralarında büyük bir aşk doğdu.







ÖRNEK ÇİFT OLDULAR

İlişkileri sürecinde geleceklerine dair hiç plan yapmayan çift, bir anda evlenmeye karar verdi ve 2017 yılında Beverly Hills'deki bir otelin teras katında gerçekleşen unutulmaz bir düğünle evlendi. Abazi ile Sayışman, mutluluklarını Efehan ve Alina adındaki iki çocuklarının dünyaya gelmesiyle de taçlandırdı. İlişkileriyle ilk günden beri örnek çift olarak gösterildiler.







İkili, geçtiğimiz günlerde de Arnavutluk kanalı TV Klan'daki bir eğlence programına konuk oldu. Çift, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Aynı zamanda ilişkilerine dair de eğlenceli açıklamalarda bulundular. Her zaman eşine olan aşkını dile getiren Sayışman, "Biz evlenirken iyi günde kötü günde diye söz verdik. Bir ömür boyu ve biz ayrılamayız bizim ilişkimizi tanımlayan cümleler oldu" dedi.







YUMRUK UNUTULMADI

Eşine övgü dolu sözler söyleyen Sayışman, "Sevecenliğin, iyimserliğin, güzel kalbin, sevimli konuşman en güzel özelliklerinden. Seni hiçbir şeyle kıyaslayamayacak kadar çok seviyorum" diye aşkını da anlattı. Çift, birbirilerine takılmayı da ihmal etmedi. Sayışman, "Arada bir bana yumruk atmanı da unutmamak lazım" diye espri yaptı. Abazi ise "Elim çok ağır mı?" diyerek kahkahayı patlattı. Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğunu nasıl anladığını da oldukça samimi bir şekilde ifade etti: "Çiğ köfte yediğimiz zaman."

Hem birbirine çok aşık, hem de bir o kadar kendileriyle barışık bir çift onlar. Kimi zaman güzel sözlerle birbirlerini göklere çıkarıyor, kimi zaman da yaptıkları şakalarla ne kadar doğal ve samimi olduklarını ortaya koyuyorlar. Umarım aşkları bir ömür boyu artarak devam eder.







KIVANÇ ÇOK İYİ CAN'IN YERİ DOLDURULABİLİR

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, meslektaşlarıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Bir dönem rol arkadaşı olan Hande Erçel'i çok sevdiklerini belirten Sayışman, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında da "Çok iyi" dedi. Bir dönem açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve kariyerine şu sıralar İtalya'da devam eden Can Yaman için çok konuşulacak bir yorumda bulundu ve yeri doldurulabilir bir oyuncu olduğunu ifade etti.