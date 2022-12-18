MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra eşinin işleri nedeniyle Amerika'ya yerleşen Ateş, dizi ve sinema çekimleri için sürekli Türkiye'ye gidip geliyor.

Rol aldığı projelerle bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Ateş, geçirdiği burun operasyonlarından ağzı yananlardan. Uzun yıllar önce burnuna estetik yaptıran ve istediği görünüme kavuşan oyuncunun, sette yaşadığı kaza kabusa dönüştü. O dönem rol aldığı dizinin kutlama yemeğinde bir kişinin dirseği burnuna çarpınca ömrü boyunca unutamayacağı bir olay yaşamış oldu.







ŞAŞKIN BİR İFADE OLDU

Ateş, tam 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı. Ünlü oyuncu, "Hala burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Sürekli kendisini ekranda gören bir kişinin yüzünde meydana gelecek bir değişiklik tüm hayatını etkileyebilir. Ateş'in de o günlerde bu durum nedeniyle psikolojisi çok bozulmuştu. Ancak estetik algısına çok fazla takılmaması gerektiğini anlamış. Yüzünde başka hiçbir müdahalenin de olmadığını söylüyor: "Bir kez botoks yaptırdım. Şaşkın bir ifade oldu. Bir daha da yaptırmam. Burun operasyonunun haricinde hiçbir şey yok. Yanaklarımı doldurduğumu sanıyorlar ama öyle bir şey yok. Ben aksine zayıflayıp yanaklarımın gitmesini istiyorum."

Belki de Ateş'in yaşadığı acı tecrübe sürekli estetik yaptırmak için ameliyat masasına yatan kişilere de ders olur.









KIZIM TALİA ILE SÜREKLİ TÜRKÇE KONUŞUYORUZ

İki yıl önce kızı Talia'yı kucağına alan Ateş, yurt dışında yaşayıp anadiline hakim olmayan kişilere gönderme yaptı: "Talia ile sürekli Türkçe konuşuyoruz. Okulda zaten İngilizce öğreniyor. Biz de anadilini iyi bilmesi için ona Türkçe sesli kitaplar alıp dinletiyoruz. Evde Türkçe şarkılar çalıyoruz. Amerika'da doğup büyüdüğü için tabii ki yabancı dili iyi olacak ama kendi diline hakim olmalı."