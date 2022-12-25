35 yıllık dost olan Ragıp Savaş ile Oktay Kaynarca ilk kez aynı dizide

Kim demiş sanat dünyasında dostluk olmaz diye! Birçok ünlü isim, sanat dünyasında samimi arkadaşlıklar kuramadıklarından yakınırken bu söylemlerin aksine sağlam ilişkiler kuranlar da var. Ragıp Savaş ile Oktay Kaynarca da dostluklarıyla yıllara meydana okuyanlardan. Kaynarca ile Savaş, tam 35 yıldır hiç kopmadı. Ancak ikili, bir türlü aynı projede oynama fırsatı yakalayamamıştı. Geçen sezon bir projede rol almak için el sıkıştılar ancak izleyiciyle buluşamadılar. Ancak Savaş ve Kaynarca, bu sezon ilk kez bir dizide buluştu. atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam eski dostları buluşturdu.







BİRBİRİMİZİ KIRMADIK

Kaynarca, dizinin hem yapımcılığını üstlenirken, hem de Cezayir Türk karakteriyle başrolde izleyiciyle buluşuyor. Savaş ise MİT Müsteşarı Atakan rolüyle geçtiğimiz haftalarda diziye dahil oldu. Devletin yerleşik kurallarını her türlü kişisel ilişkisinin üzerinde tutan ve bu yolda Cezayir Türk'ü bile harcayacak kadar sert duran bir karakteri canlandırıyor. İkilinin diyalogları da izleyici tarafından heyecanla takip ediliyor.







Çok sevdiği arkadaşıyla ilk kez aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşayan Savaş, "Oktay ile çok eski yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Birbirimizi bugüne kadar hiç kırmadık. Hep arayıp hatrımızı sorduk. Aramız o kadar iyi olmasına rağmen bir türlü aynı projede yer almamıştık. Geçtiğimiz dönemlerde bir projede oynayacaktık ama kısmet olmadı. Sonrasında Ben Bu Cihana Sığmazam'da buluştuk. Çok güzel oldu" diye konuştu. Umarım böyle güzel dostluklar tüm sanatçılara örnek olur.