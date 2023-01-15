MERVE YURTYAPAN

Ünlü isimlerin şöhret yolculuğunda bazen şansın payı da oldukça yüksek. Sokakta keşfedilen de var, bir reklamda rol aldıktan sonra hayatı değişen de... Uzun yıllardır projelerin aranılan isimleri olan birçok oyuncu da üniversite yıllarında oynadıkları reklam filmleriyle tanındı.







Bu isimlerin başında Tuba Büyüküstün geliyor. Hülya Avşar ile rol aldığı bir reklam hayatının şansı oldu ve yapımcılar bu çok dikkat çeken projeden sonra kapısını çaldı. Ardından hızlı bir yükseliş geldi. Dönemin çok konuşulan dizilerinde önce yan karakter olarak rol aldı, sonra da Türkiye'nin yıldızlarından biri oldu. Büyüküstün'ün rol aldığı reklam filmi aslında birçok ünlü isme şöhret kapılarını açtı. Bunlardan biri de Yasemin Özilhan oldu. Özilhan, bu projeden sonra hem fotomodellik yaptı, hem de dergilere kapak oldu. Daha sonra da unutulmaz isimler arasına girmesini sağlayan dizilerde rol aldı.







Pelin Karahan'ın oyunculuk macerası da benzer bir şekilde başladı. Karahan üniversitedeyken bir ajansa kaydoldu ve ardından keşfedilmesini sağlayan bir reklamda rol aldı. Çocuğu olan genç bir anneyi canlandırdığı reklam filminin ardından ona şöhret basamaklarını açan Kavak Yelleri dizisi geldi.







Geçtiğimiz aylarda kızı Mercan'ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci'nin yeteneği de rol aldığı ilk proje sonrası keşfedildi. Özpirinçci de henüz okul yıllarında bir kek reklamında oynadı.







ÖZGÜR ÇOCUK YİĞİT!

Ancak rolü öyle dikkat çekti ki ardından projenin birçok kampanyası için kamera karşısına geçti. Daha sonra bir anda yıldızı parlayan oyuncu, başrollerin aranılan isimlerinden biri oldu.

Ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Özşener'i de geniş bir kesim rol aldığı reklam filminde tanıdı. Özgür çocuk karakteriyle anılan Özşener, daha sonra dizi ve filmlerde oynadı. Ezel dizisindeki rolü de kariyerinin en dikkat çeken projelerindendi.