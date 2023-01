‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ‘Tatavlalı’sı Engin Benli: Spor geçmişim sayesinde aksiyon sahnelerinde zorlanmıyorum

Atv dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ‘Tatavlalı’sı Engin Benli, “Tatavlalı’nın öfkesi, intikam için motivasyonu ve karakter özellikleri beni çok etkiledi” dedi. Dizinin aksiyon sahnelerine büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirten Benli, “Futboldan boksa, tekvandodan basketbola sporla aktif olarak ilgilendiğim için o sahnelerde hiç zorlanmıyorum” diye konuştu

Ünlü oyuncu Engin Benli, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da 'Tatavlalı' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Oyunculuktan önce pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalışan Benli, farklı insanlar tanımasının mesleğinde çok işine yaradığını anlattı.

'Tatavlalı' diziye büyük bir ivme kazandırdı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dizi başladığı ilk günden beri izleyiciden çok güzel dönüşler alıyor. Bu kadar başarılı bir projeye 'Tatavlalı' gibi güçlü bir karakter ile teklif geldiğinde benim için çok güzel bir rol olacağını düşündüm ve kabul ettim. 'Tatavlalı' karakteri de büyük bir ilgi ile karşılandı. Oktay Kaynarca ile olan sahnelerimizde yakaladığımız enerji, 'Tatavlalı' ve 'Cezayir' karakterleri arasındaki olayları çok güçlü bir şekilde ekrana yansıtıyor.

'Tatavlalı' ne anlama geliyor?

İstanbul'un eski adıyla Tatavla, yeni adıyla Kurtuluş olarak anılan semtinde doğmuş 'Tatavlalı'. Sonrasında yaşadıkları ve yaşattıkları nedeniyle 'Tatavlalı' diye anılmaya başlamış. Bana göre karakterimiz doğduğu, geldiği yeri unutmamış, kendince bu yaşadıklarından dersler çıkarmış. 'Tatavlalı' olarak anılmak belki de onun öfkesini, kinini ayakta tutuyor.

10 yaşındayken babası annesini öldürüyor ve 'Tatavlalı' hayatta kalmak için sokakta mücadele ediyor. Siz onun hikayesini okurken neler hissettiniz?

Karakterin hikayesini okuduğumda kendime bazı sorular sordum. Sokakta mücadele etmiş ve hayatta kalmak için geçmişte savaşmak zorunda kalan ve halen hayatında savaşlar olan bir karakter nasıl olurdu? Karakteri ortaya çıkarmadan önce onu anlamanız, yaptıklarına, tepkilerine hak vermeniz gerekiyor.







OKTAY İLE ÇOK UYUMLUYUZ

Bölüm fragmanında heyecan dolu bir sahne var. 'Cezayir' ile silahlar çekiliyor...

'Tatavlalı' biraz işleri karıştırdı tabii ki, neyin peşinde olduğunu ilk etapta anlayamadığımız bir düşman olarak dahil oldu. Ekip olarak amacımız bu kadar güzel yazılmış, sürprizlerle dolu senaryoyu izleyicimize en iyi şekilde aktarabilmek. Oktay Kaynarca ile gerilimin tırmandığı sahnelerde enerjimiz çok yüksek oluyor, uyum içerisinde ilerliyoruz. Bu yakaladığımız uyum ekrana yansıyor ve hep seyircinin aklına "Şimdi ne olacak?" sorusu geliyor.

Aksiyon sahnelerinde zorluk yaşadığınız oluyor mu?

Hiç zorlanmıyorum, bugüne kadar rol aldığım projelerde çok fazla aksiyon sahnesinde yer aldım. Aksiyon sahnelerine hep beraber büyük titizlikle hazırlanıyoruz. Sporla aktif olarak ilgilendiğim için aksiyon sahnelerinde sporun faydalarını sıkça görüyorum. Dizide çok aksiyon sahnemiz oluyor ve açıkçası çekim süreci de hepimiz için çok keyifli ve enerji dolu oluyor.







Dizi neden bu kadar sevildi sizce?

Birçok sebebi var. Hikayesi, oyuncu ekibi, hocamız, set ekibi büyük bir uyum içerisinde ilerliyor. Sahneleri çekerken aramızda çok eğlendiğimiz anlar oluyor. En gerilimli sahnelerde bile bir bakıyoruz ki bir oyuncu arkadaşımız karakterden çıktığı anda bir yorum yapıp ortamı neşelendiriyor. Oktay Kaynarca çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için bu arkadaşlığımız uyumumuza yansıyor ve çok iyi paslaşabiliyoruz. Tüm ekiple aramızda büyük bir samimiyet ve yakınlık var. Sadece ekibin uyumlu olması yeterli değil, senaryonun güçlü olması, hocamızın ince dokunuşları da bir araya geldiğinde her geçen gün daha çok sevilen bir dizi oluyor.

Her hafta diziyi izleyip kendi sahnelerinizi eleştiriyor musunuz?

Eleştirmek mi bilmiyorum ama bu sahnede şöyle yapsam nasıl olurdu diye bazen düşünüyorum.

Futbol, boks, tekvando, Kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraşmış, lisanslı basketbol oynamışsınız. Peki oyuncu olmasaydınız milli bir sporcu olur muydunuz?

Evet spor ile çok ilgiliyim, çok seviyorum, hayatımın her döneminde spor oldu, şimdi de var ama profesyonel olarak değil. Mahallede futbol takımındaydım, lise yıllarımda basketbol ile ilgilendim. Göztepe Spor Kulübü'nde antrenmanlara katıldım ancak sonra bırakmak durumunda kaldım. Oyuncu olmak için hedefim çok netti, bu yüzden profesyonel sporcu olur muydum bilemiyorum?









'NE KADAR SICAKSIN, NE KADAR BİZDENSİN' DİYORLAR

■ Tiyatro eğitimi almadan önce meslek lisesinde okumuş, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalışmışsınız. Birçok alanda çalışmanızın oyunculukta size nasıl faydaları oldu?

Karaktere hazırlanırken yararlanabileceğiniz çok fazla bilgi var. Bunlardan biri de insanları gözlemlemek. Oyunculuktan önce yaptığım meslekler sayesinde birçok farklı insan tanıdım. Bu deneyimler bana çok şey kattı. Sokakta bana "Ne kadar sıcaksın, bizden birisin" diyorlar, "Ben de sizin içinizden geldim, ben de buraları gördüm bu hayatı yaşadım, hatta yaşıyorum" diyorum onlara.









'BBCS' HER KESİME HİTAP EDİYOR

■ Ben Bu Cihana Sığmazam, çok güzel mesajları olan bir dizi. Hem kadınların gözünden hayatlar yansıtılıyor hem de macera severlere her hafta keyifli sahneler yansıtılıyor. Sizce dizinin başarısı herkese hitap ediyor olması mı?

Kesinlikle herkese hitap edebiliyor olmak çok önemli. Bir kadının yaşadığı durumdan ötürü ilişkilere bakışları, güven duygusu, bir babaannenin ailesi için istekleri, bir adamın intikam duygusu ile yapabileceklerinin sınırsız olması vs. Ben Bu Cihana Sığmazam'da hepsi ve hatta daha fazlası var. Macera temposu hiç düşmüyor.



'TATAVLALI'NIN ÖFKESİ VE KİTAP MERAKI BENİ ETKİLEDİ

■ 'Tatavlalı' zor bir hayat yaşamış. Siz bu rol için nasıl bir çalışma yaptınız?

Karakteri ortaya çıkarmak için gözlem yapabilmek ve hikayesi çok önemli. Tabii 'Tatavlalı' gibi acımasızca insan öldürebilen ve kötülüğün sınırı olmayan birini gözlemlemedim ama hikayesinin kuvvetli olması hazırlanmama çok faydalı oldu. 'Tatavlalı'nın öfkesi, intikam için motivasyonu ve bazı karakter özellikleri beni çok etkiledi. Mesela kitap okuması ve hayatının her anına bunu yansıtan bir karakter olması, hazırlık aşamasında çok yardımcı oldu.



SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN

■ 'Cezayir' ile arasındaki rekabet nasıl şekillenecek?

'Tatavlalı' ile 'Cezayir'in arasındaki rekabet her bölümde artarak devam ediyor, sürprizlere açık olun. Rekabetin nasıl şekilleneceğini ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz.