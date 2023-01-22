MERVE YURTYAPAN

Dünyaca ünlü model Tereza Maxova'nın hayatı işadamı Burak Öymen ile tanıştıktan sonra değişti. Eva Herzigova, Karolina Kurkova gibi top modellerin yakın arkadaşı olan ve onlarla aynı podyumu paylaşan Maxova, 2016 yılında Öymen ile evlendi. Çift, Didim'de Türk geleneklerine uygun bir törenle dünya evine girdi.







Yıllardır Türkiye'de yaşayan Maxova, çocukları ve eşiyle mutlu bir yuva kurdu. Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte Kaplankaya'ya yerleşen Çek model, Türkiye'ye olan sevgisini de her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmedi. Maxova, "Burada hepimiz çok mutluyuz. Güzel bir ülke, medeniyetin beşiği. Nereye bakarsanız tarihin izleri var. Yemekleri çok güzel. Harika iklimi ve insanları var" diyerek Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu yurt dışında verdiği röportajlarda da ifade etti.

Fırsat buldukça Türkiye'de seyahat etmeyi çok sevdiğini de belirten ve özellikle Kapadokya'ya hayran kalan Maxova, geçtiğimiz haftalarda da eşi ve 3 çocuğuyla Amerika'ya gitti.







Aile, unutulmaz anılarla dolu maceralı bir tatil geçirdi. Ünlü manken, eşi ve çocuklarıyla Miami'de Everglades Safari Park'ta gezintiye çıktı. Özel tekneyle tura çıkan aile, doğayla iç içe adrenalin dolu bir yolculuk yaptı.

Bir saat rehber eşliğinde geziye katılan Maxova, eşi ve çocukları, vahşi doğaya tanıklık etti. Bir ara timsahlara yakınlaşan aile, heyecan dolu anlar yaşadı. Maxova, iki timsahı görünce hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.