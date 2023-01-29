MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Özge Özder, ekranların sempatik ve güler yüzlü ismi. Uzun yıllardır birçok projenin aranılan ismi olan Özder, hiçbir sansasyonel olaya karışmadan yaptığı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekti.

Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile hayatını birleştirdi. Çiftin Luna adından bir kızları oldu. Ancak "Aşkın yaşı olur mu?" tartışmasının içinde buldu birden kendisini. Güleryüz ile aralarında 7 yaş fark vardı. Başlarda bu durum kimsenin dikkatini çekmemişti ama kısa süre sonra bu tarz haberlerin ilgi odağı oldu.

Özder, o dönem yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Sinan da kendisini birkaç yaş büyük göstermişti. Ancak tabii ki aramızdaki yaş farkını biliyordum. Biz yaş farkı dışarıdan çok belli olan bir çift değiliz. 1,5 sene basın da durumu anlamadı. Sonra birileri bunu fark edip haber yaptı. Çok mutlu bir çift olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama Sinan'ın karşıma çıkmasıyla bu düşüncem de anlam buldu.







Bizi kucaklayan kişilerle yolumuza devam ettik. Bu konuda kafa karışıklığı olan, bize bilmişlik taslayan, üzerine vazife olmadan konuşan insanlar hayatımızdan çıktı. O insanlar 'Bu da olmaz' diyerek geride kaldılar. Biz de onları alkışlarla uğurladık. Hayatı çevreniz için değil kendiniz için yaşıyorsunuz. Can sıkıcı, yargılayıcı insanlar yüzünden ilişkimden vazgeçseydim ne olacaktı? Önünüze bakıp kendi doğrunuzu yaşayın." Özder, bu sözleriyle hayatından birçok insan elediğini de ifade ediyor.



ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de estetik. Birçok kişinin estetik bağımlısı olduğu şu günlerde Özge Özder de bu konuyla ilgili düşüncelerini ifade ediyor: "Estetiğim yok henüz ihtiyaç duymadım. Dudaklarınız sizden 2 metre önde gitmiyorsa, küçücük vücudunuza tas gibi yüz yaptırmadıysanız, omzunuzla kafa ölçüsü tutarsız göstermiyorsa ve Muppet gibi kuklaya dönmüyorsanız estetikle güzel olan insanlar var. Bıçak altına yatmaya korkuyorum. Burnum yamuk değil öyle operasyona ihtiyacım yok ama küçük dokunuşlar olabilir." Estetik yaptırmasına ve eski görümlerinden çok farklı olmalarına rağmen yapılan işlemleri inkar eden birçok kişi var. Özder, bu konuda da çok güzel bir yorum yapıyor: "Bu arada estetik yaptırıp da 'Hiç estetiğim yok' diyenleri anlamıyorum. Güzel olmuşsa göğsünü gere gere gez."







ÇOCUKLARI KAMERALARDAN ÜSTÜNÜ ÖRTÜP KAÇIRMAK ÇOK TRAVMATİK

2 yaşında Luna adında bir kızı olan Özge Özder, çocuğunu hiç gizlemedi. Birlikte gittikleri ortamlarda kameralardan kaçırmadı. Hatta sosyal medyada da kızıyla paylaşımlar yaptı. Birçok ünlü çocuklarının yüzünü gizlemeye çalışırken güzel oyuncunun bu tavrı da hayranları tarafından çok dikkat çekti. Özder, çocuklara yapılan bu davranışı travmatik bulduğunu belirtip "Benim belli bir hayatım var. İşim ekranda, sahnede. İnsanların beni seyrettiği yerlerdeyim. Tabii ki özel hayatım var. Basında çalışan arkadaşlarıma kaba davranmadım. Beni görüntülemek onların işi… Gizleyecek bir şeyim yoktu ve hiç kaçmadım. Benim böyle bir hayatım var. 'Çekmeyin, gidin buradan' demek çocuğun üzerini örtmek bana çok travmatik geliyor. Çocuğunuzun gözünden dış dünyaya bakın. Onu sürekli kameralardan kaçırırsanız ne hisseder sizce? Kameraların kötü bir şeymiş gibi hayatınızdan uzaklaştırılması doğru değil. Kameralar normal gözükmeli. Biz de bu şekilde adapte ettik. Kızım da artık basından bir arkadaşımızı gördüğünde hiç yabancılamıyor" diye konuştu.