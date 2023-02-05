MERVE YURTYAPAN

Çağatay Ulusoy, dizilerin aranılan oyuncusu, genç kızların sevgilisi... Bu hafta sizlere Ulusoy'un hayatına iz bırakan, bilinmeyen hikayelerinden bahsedeceğim... İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy, çocukluk dönemini hiperaktif bir şekilde geçirmiş. Oldukça enerjik ve yaramaz bir çocukmuş, hatta bu yüzden sıkıntılı bir dönem de geçirmiş.

Komşularından ve okuldaki arkadaşlarının velilerinden birtakım şikayetler almış. Bunun sonucunda da enerjisini başka bir yöne kaydırmaya karar vermiş. Böylece spor Ulusoy'un hayatına küçük yaşlarda girmiş. Okul olmadığı dönemlerde sürekli bir aktivite içinde yer alıp o dönemi, bu şekilde atlatmaya çalışmış. Yüzme ve basketbol, çocukluktan beri yaptığı sporlardı. Ayrıca gitar ve resim dersleri de alıyordu.







Ulusoy'un basketbolda güzel bir kariyer başlangıcı da olmuştu. Transfer oldu, 15-16 yaşlarında para kazanmaya başladı. En keyif aldığı şey çocuklarla çalışmaktı. Bir dönem antrenörlük bile yaptı. Çocukları yetiştirmek ona büyük keyif veriyordu. Bu alanda da oldukça başarılıydı. Onların başarılarıyla da çok mutlu oluyordu. Ancak hiç aklında yokken hayat onu başka bir alana savurdu.







'SENİN NEYİN EKSİK!'

Televizyonda Best Model yarışmasının reklamları dönmeye başladı. Ulusoy'un öyle bir düşüncesi yoktu ama arkadaşları "Herkes giriyor, senin neyin eksik. Kesinlikle bu yarışmaya girmelisin" diye teşvik etti. Ünlü oyuncu, yavaş yavaş bu fikre adapte oldu. Fotoğrafçı bir arkadaşına verdiği pozlarla yarışmaya başvuru yaptı.







Ulusoy, önce ilk 100'e seçildi. Ardından görsel elemeye çağırıldı. Jüri karşısına çıktı ve 20 genç arasında podyuma çıkmaya hak kazandı. Kamp sürecinde derece almayı beklemiyordu. Yarışmanın gerçekleştiği gün gece 22.00'de sonuçlar açıklandı. Ulusoy, birinci seçildi. Yarışma sonrasında kutlama yapmak için bir mekana gittiler ve iki saat sonra ilk oyunculuk teklifini alıp Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oldu. Ulusoy, o dönemler yaşadığı heyecanı şöyle anlatıyor: "Her şey çok hızlı gelişti. Birinci olduğum açıklandıktan sonra ilk oyunculuk teklifini almıştım. Bir gecede hayatım değişti."

Bazen seçimler insanları farklı yerlere savuruyor. Ünlü oyuncunun hayatı da tam da böyle değişmiş. Hem de bir gecede... Ulusoy, basketbol alanında bir kariyer yapmayı düşünürken, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bambaşka alanlara yelken açtı. Zamanla kendini geliştirip Türkiye'nin yıldızlarından biri oldu.