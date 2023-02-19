MERVE YURTYAPAN

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesinde insanların yaşadığı acıları hepimiz yüreğimizde hissettik. Yaraları sarmak için de tüm ülke birlik olduk. Geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla da sanat, spor, iş dünyası ve milletçe rekor bir bağış rakamına ulaştık.







Sanat dünyasının ünlü isimleri de hem yardım merkezlerinde hem de afet bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla gündeme geldi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'du.

Çelikkol, iki yıl önce Marmaris'te çıkan yangında itfaiye erlerinin arasına karışıp onlarla birlikte verdiği mücadeleyle de herkesin takdirini toplamıştı. Ünlü oyuncunun, 10 ili etkileyen depremin ardından da sahada çalıştığı öğrenildi.







İzmit doğumlu Çelikkol'un 1999 yılında Gölcük depremini yaşadığı da ortaya çıktı. O depremde çevresinden çok arkadaşını kaybeden Çelikkol, bir sene çadırda yaşamış sonrasında da ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştı.

Yıllar önce benzer olayları yaşamış biri olarak hiç düşünmeden soluğu deprem bölgesinde aldı Çelikkol. Yanında bir grup arkadaşı da vardı ancak çekilen hiçbir karede yer almadı.







Arazi aracına atlayıp yaklaşık 20 kişilik bir ekiple yola çıktı. Telefon erişimi olmayan yerlerde ekibiyle telsiz yardımıyla irtibatta kaldı. Haritalar aracılığıyla köy yollarını buldular. Hatay'da merkeze TIR'larla ulaştırılan yardımları yolları kapanan bu köylerdeki insanlara ulaştırdılar. Bölgelerdeki sağlık noktalarına tıbbi malzemeleri dağıttılar. Ünlü oyuncu, boy boy fotoğraflarını ve videolarını koymak yerine sadece yardıma odaklandı. Daha önce olduğu gibi yine ihtiyacı olan insanların yanına koştu. Bir kez daha herkesin takdirini topladı.







KONTEYNER EV YAPIYOR

Oyuncu İlker Kızmaz da depremzedelerin yaralarını sarmak için koşturan ünlülerimizden biri. Yardım merkezlerindeki çalışmalarının ardından bu kez de afet bölgesindeki vatandaşlarımızın barınmalarına yardımcı olmak için destek veriyor. Bir grup gönüllü bir araya geldiler ve konteyner ev yapımına başladılar. Gece gündüz çalışan ekip, ilk evin yapımını da bitirmek üzere.