Oyuncu Eylül Öztürk depremzede aileyi evinde ağırlıyor

Oyuncu Eylül Öztürk, İstanbul’daki evinin bir odasını İskenderun’dan gelen depremzede aileye verdi. Öztürk, “İmkanı olan herkes zor durumdaki kardeşlerimize kucak açmalı. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Öztürk, evindeki misafir odasını düzenleyip "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" dedi.







Oyuncu, önceki gün İskenderun'dan gelen aileyi evine yerleştirdi. Ailenin minik kızına da okul bulmak için hızlıca harekete geçti. Ailenin istediği kadar evinde kalacağını belirten Öztürk, işten arta kalan zamanlarında kucak açtığı aileyle vakit geçiriyor.







100 KİŞİYE GÜZELLİK KURSU VERECEK

Asrın felaketinin ilk gününden beri yardım TIR'ları organize eden Öztürk kendi güzellik merkezlerinde de depremzedelere iş imkanı sundu. Önceki gün duyuru yapan Öztürk, şunları söyledi:







"100 kişiye ücretsiz protez tırnak yapma ve manikürist olabilmeleri için eğitim bursu veriyoruz. Merkezlerimiz İstanbul'da olduğu için eğitimler de burada olacak. Bu bölgeye gelmiş olan depremzedelere kapımız açık. Güzellik merkezi ve kuaförlere duyuruda bulunuyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizimle iletişime geçip sertifikalarını alan öğrencilerimize iş imkanı sağlayabilirsiniz."