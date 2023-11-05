MERVE YURTYAPAN

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır Sırbistan ve Türkiye'de yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. 2000 yılında Karadağ'da bir gençlik festivalinde söylediği şarkıyla birinci olan Jahovic, iki yıl sonra da 'U, la-la.' isimli şarkı ile Bosna-Hersek'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek için aday gösterilmişti.







'Tacka' adlı şarkısı ünlü şarkıcı Dino Merlin tarafından bestelenen Jahovic, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 2003 yılında Saraybosna'da 'Altın Star, Yılın Yıldızı' ödülünü aldı.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ünlü şarkıcı, sahne çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle Sırbistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı, sürekli memleketine gidip geliyor. Ancak ünlü şarkıcının şöhret yolcuğu sahne deneyiminden önce başladı.







HEP ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYORDU

Emina Jahovic, gençlik yıllarında televizyon ve radyolarda çalıştı. İlk ekran deneyimini hava durumu sunucusu olarak yaşadı. O dönem Jahovic ile birlikte çalışanlar, "TV'deki en güzel hava durumu spikeriydi. Kısa sürede herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Her zaman şarkı söylemek istiyordu" diyerek açıklıyor.

Daha sonra Dino Merlin ile yolu kesişen Jahovic, ardından yaptığı çalışmalarla hızlı bir yükselişe geçti. O günlere geri dönen Emina Jahovic, şunları söylüyor: "Ergenlik dönemlerini mutlulukla hatırlıyorum. TV'de ve radyoda çalıştığım zamanlarda büyük keyif almıştım, İlk kez o zamanlar yeteneğimi göstermiştim. Bu çalışmalarım daha sonra müzikte güzel bir yol izlememi sağladı."







YAMAN DJ OLDU

Emina Jahovic'in büyük oğlu Yaman da müziğe merak sardı. Geçtiğimiz aylarda annesinin sahnesine konuk olan Yaman, seyircilerden büyük alkış aldı. Jahovic, "Oğlumun müziğe büyük yeteneği var. Biz de onunla gurur duyuyoruz" dedi. Yaman, yaz aylarında da DJ kabinine geçip birçok konser vermişti.