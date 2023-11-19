MERVE YURTYAPAN

Rachel Araz, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. 2016 yılında ünlü işadamı Sami Kiresepi ile evlenen ve iki yıl sonra Galia ve sonrasında Lionel adında iki çocuğu olan Araz, şimdilerde üçüncü bebeğine hamile.

Genç kızların yakından takip ettiği influencerlardan biri olan Rachel Araz, esprili paylaşımları ve eğlenceli içerikleriyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Araz, gittiği tatilleri ve hayatından kesitleri de sık sık takipçileriyle paylaşıyor.







Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşıyla Paris seyahatine çıkan ünlü güzel, burada ilginç bir olay yaşadı. Attığı her adım olay olan Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'in uzun süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift ilk kez geçtiğimiz ay bir etkinlikte birlikte görüntülenmişti.

Bir süre önce Paris tatiline çıkan çift, gözlerden uzak tatil yapıyordu. Ancak Rachel Araz ile aynı otele denk geldiler. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı otelde onlarca görevli giriş çıkışları kontrol ediyordu.







Durumda bir gariplik olduğunu fark eden Araz ve arkadaşı ilk başlarda ne olduğunu anlayamadı. Oteldeki kimse konaklayanın kim olduğunu söylemiyordu. Araz, bu ilginç durumu şöyle anlattı: "Bir önceki Paris'e gidişimde kaldığımız otelde değişik bir olay yaşadık. Asansörden bir çıkıyoruz karşımızda güvenlik ordusu var. Telsizden konuşuyorlar, bize kötü kötü bakıyorlar. Biz de merak ediyoruz, kim kalıyor da bu kadar güvenlik önlemi var. O kadar fazla insan var ki size anlatamam. Onlarca kişi, her asansörden giriş çıkışımızda gündüz ve gece garip bakışlar atıyor etrafa. Telsizden haber veriyorlar durumu. Biz de merak ediyoruz ama aynı zamanda hiç merak etmiyormuş, umursamıyormuş gibi davranıyoruz. Zaten biz o tarafa bakmıyoruz gibi tavırlar takınıyoruz. Sonunda öğrendik ki, hemen çapraz odamızda, seslerini duyabileceğimiz yakınlıkta Timothee ve Kylie kalıyormuş. Meğer bütün telaş bu yüzdenmiş."







Yurt dışı seyahatlerinde ve etkinliklerde zaman zaman dünyaca ünlü isimlerle karşılaşan Araz, bu kez Kylie Jenner ve gözlerden uzak aşk yaşadığı Timothee ile kesişmiş. Uzun süredir yabancı basında gözler bu ikilinin üzerindeyken Araz'ın bir oda uzaklıkta olması büyük bir tesadüf olmuş.