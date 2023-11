Yönetmenimizin talimatı var sette somurtmak yasak

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ‘Cangal Ağa’yı canlandıran Adnan Biricik, dizinin kamera arkasının çok renkli olduğunu söyleyerek ekledi: “Yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan bize daha ilk günden ‘Sette somurtmak yasaktır’ diye sözleşme imzalattı. Eğlenceli sohbetlerimiz oluyor. Birileri kamera arkasını ve karavan muhabbetini dizi yapsa reyting rekorları kırar”

Atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', aksiyon dolu bölümleriyle her salı izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Adnan Biricik, 'Cancal Ağa' rolüyle ekrana geliyor. Dizide ailesine bağlı, adaletli, duygusal bir adamı canlandıran Biricik, 45 yıllık meslek hayatını geride bıraktı. 60 oyunda ve birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setini, rolünü ve kamera arkası çalışmalarını anlattı...

'Cancal Ağası', 'Cezayir'in dostu, masada da görevi var. Cancal Ağa dengeleri değiştirecek mi? İzleyiciyi şaşırtacak bir role dönüşecek mi?

Öncelikle 'Cancal Ağa'; mert bir Anadolu adamı, aşiret reisi, adaletli, kesinlikle duygusal, ailesine bağlı bir adam... 'Cezayir'le geçmişe dayanan köklü bir dostluğu var. Zaman zaman birileri aralarını açmaya kalkışsa da aralarındaki yürek bağı asla kopacak gibi görünmüyor. Tabii son söz senaristlerin.

Siz aksiyon sever misiniz? Böyle aksiyonu bol bir işte rol almak sizin için nasıl bir deneyim oldu?

Ne diyeyim bilmem ki; üç tane tiyatrodan en iyi oyuncu ödülüm var. Üçü de komediden. Ama ekranda hep böyle roller geliyor. Benim oğlum da yönetmen, "Ne yapsınlar baba sert görünümün ve despot sesin, yapımcıları bu yöne itiyor" diyor. Ayrıca evet tabii her Türk erkeği gibi biraz aksiyonu severim.







Dizide usta isimler rol alıyor. Kadro Şampiyonlar ligi gibi. Bu kadar usta oyuncunun bir arada olduğu setin kamera arkası nasıl geçiyor?

Estağfurullah, ustalık bizde değil, bizi bu yere getirendedir. Kamera arkamız oldukça keyifli geçiyor. Nasıl geçmesin; yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan bize daha ilk günden "Sette somurtmak yasaktır" diye sözleşme imzalattı. (Gülüyor) Oldukça eğlenceli sohbetlerimiz oluyor. Hani birileri kamera arkasını ve karavan muhabbetini dizi yapsa reyting rekorları kırar.

Bu kadar ünlü ismin bulunduğu bir sette çalışmak genç oyuncular için de okul gibi olsa gerek...

Genç arkadaşlarımızın hepsi son derece yetenekli ve iyi niyetli çocuklar... Hatta biz dinozorlar anılarımızı anlatırken sete çağrılmalarını duymazdan gelecek kadar.









GENÇLERİN AKLINA OYUNCULUK DENİNCE LÜKS ARABA GELİYOR



Gençlerin çoğu için oyunculuk eşittir şöhret demek. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şimdi zurnanın zırt dediği yerdesiniz. Evet ne yazık ki şöhret deyince dizi geliyor çoğu gencin aklına. Ve bir an önce lüks bir otomobil almak tabii... Oysa tiyatrodur temel sanat. Sinema ve dizi yönetmenin sanatıdır, tiyatro gibi saat 20.00'de başlayıp 22.00'de biten bir süreç değildir. Özetle eti-kemiğiyle gerçek bir sanat olan tiyatroda başarılı olan bir oyuncu sinema ve dizide bir yere gelebilir ama kamera karşısında başarılı olan her oyuncuyu tiyatro sahnesinde ne yazık ki görememekteyiz.









TİYATRO SANATIN EN YÜCESİDİR



1978 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldunuz. Oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi?

Sadece çocukluk değil, bir daha dünyaya gelsem yine olmayı arzu ettiğim bir tutkudur tiyatro. 1978-2023 yaklaşık 45 yıl! Neredeyse bir ömür. Bu yıl Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oluyorum. Ama bir daha dünyaya gelsem yine tiyatro oyuncusu olmak isterim.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundunuz. Onlarca oyunda yer aldınız. Birçok ödülünüz var. 45 yıllık meslek hayatınıza neler sığdırdınız?

60 civarı oyun oynadım. Asla ne idareciliğe ne de yönetmenliğe soyundum. Tiyatro benim için mesleklerin de, sanatın da en yücesidir. Çünkü özü insandır. Yaşam bir eğitim, bir sınav, bir iletişimse, özetle insan olabilmekse işte bu tiyatrodur.