MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, çocukluk yaşlarından itibaren ekranda olan isimlerden. Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı diziyle izleyiciyle buluştu. Ardından Ersubaşı'nın oyunculuk kariyeri başladı ve art arda projelerde yer almaya devam etti. Ancak Damla Ersubaşı, hayatının dönüm noktası olan dizi 10 yaşında rol aldığı Sihirli Annem'di. Bu diziyle büyük bir üne kavuştu ve canlandırdığı Tuğçe karakteriyle uzun yıllar konuşulmayı başardı.

Ünlü oyuncu, daha sonra özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. 2016 yılında evlendi ve 4 yıl süren bu evlilikten 2 tane kız çocuğu oldu. Bu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tam 41 kilo verdi ve tamamen farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı.







Daha sonra kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Ersubaşı, geçtiğimiz yıl ani bir kararla hayatını değiştirmek istedi. Ünlü oyuncu, kızlarıyla birlikte İstanbul'dan Eskişehir'e taşındı. İstanbul'dayken birkaç ev değiştiren Ersubaşı, şehir değiştirdikten sonra da yine benzer bir durum yaşadı. Ersubaşı, geçtiğimiz ay yine taşınmaya karar verdi.

Bir yakınıyla birlikte 4 katlı bir ev tutan ünlü oyuncu, bu kez diğer evlerinden farklı bir dekorasyon yapmak istedi. Daha önce klasik tarzda mobilyaları tercih eden Ersubaşı, bu kez modern tarzda bir dekorasyon yaptı. Sade tonlarda evini döşeyen güzel oyuncu, kızlarıyla birlikte huzurlu bir yuva kurdu.

Güzel oyuncu, kendisini etkileyen olaylar yaşayınca hayatında büyük değişiklikler yapma yoluna gittiğini anlattı. Ünlü oyuncu neden çok fazla taşındığını da şöyle açıkladı: "Sorun bende galiba. Kendimi kötü hissettirecek şeyler yaşadığımda ilk işim ev değiştirmek oluyor. Bu bende ciddi bir travma sanırım. Yaşadığım evi sahiplenemiyorum, kendimi çok ait hissedemiyorum."

"Yeni evime alıştım. Çok huzurlu bir ev. Burada hep güzel şeyler yaşarım da sonunda buradan da taşınmak zorunda kalmam inşallah" diyen Damla Ersubaşı, umarım kızlarıyla birlikte bu kez içine sinen ve uzun yıllar yaşayacağı evi bulmuştur.