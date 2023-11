Eski Türkçe set sonrası da dilimden düşmüyor

‘Kuruluş Osman’da Orhan Bey’i oynayan Emre Bey, o görkemli platoda rolüne büründükten sonra normal hayata adapte olmanın başlarda zor olduğunu belirtti. Bey, “Artık alıştım ama dizide kullandığımız bazı kelimeler, set sonrası ağzımdan çıkıyor” dedi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', her çarşamba aksiyon dolu bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni sezonuna da birbirinden ünlü isimler dahil oldu. Emre Bey de Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu yeni rolünü, dizideki zorlu aksiyon sahnelerini ve hakkında merak edilenleri anlattı.

Nasıl bir deneyim oldu sizin için dönem projesinde oynamak?

Sete ilk çıktığımda daha önce hiç set görmemişim gibi hissettim. Her şeyiyle çok farklı, alıştığımız setler gibi bir matematiği yok. Bazen tarih kitaplarında okurken gözünüzde çok canlandıramayabiliyorsunuz ama işin içerisinde olunca kesinlikle bambaşka bir boyutta oluyor. Çekerken farklı, izlerken daha başka keyifli oluyor. Sete de çabuk uyum sağladım.

Nasıl hazırlandınız role?

Araştırma yapmadan ve belli başlı kitapları okumadan karakterin atmosferine girmek biraz zor olurdu. O yüzden araştırıp çalıştım. Yapımdan, tarih danışmanlarından da hem dönem hem de karakterle ilgili çok özel bilgiler aldım. O dönemde neler olmuş, kimin ilişkileri kiminle, karakterim hakkında başka ne bilgi bulabilirim diye bir sürü farklı kaynaktan Orhan Bey'in hayatını okudum. Şu anda da yorumlara baktığımızda galiba doğru bir Orhan Bey çıkarttık kanısındayız.







At binme, kılıç kullanma gibi dersler aldınız mı?

Çok uzun süreli olmasa da sete çıkmadan kısa bir süre önce birkaç kez ders aldım. Yatkınlığım olduğu için çok fazla eğitime ihtiyacım olmadı.

Kıyafetlerinizi giyip o role büründükten sonra normal yaşantınıza döndüğünüzde ne hissediyorsunuz?

Bu durum ilk başlarda bir süre zorladı. Ama şu an alıştım diyebilirim. Kıyafetlerden daha çok günlük hayatta da dizide kullandığımız bazı kelimeler ağzımdan çıkabiliyor istemsiz. Bakalım, bu duruma da alışırım herhalde ilerleyen süreçte inşallah.

Uzun yıllardır reyting rekorları kıran bir işe dahil olmanın sorumluluğu fazla mı?

Sonuç olarak yüksek reyting alan bir proje bu, günü kurtarmaya çalışan bir proje değil. Reytinglerinin hep yüksek olması gerekiyor. Öyle bir başarı akışkanlığı var burada. Ben de bu alışkanlığın içine düşmüş oldum bir nevi. Bu da bence bir rahatlık değil, ekstra bir sorumluluk. Bu yüzden de dizinin 5. sezonu olmasına rağmen hâlâ büyük bir titizlikle çalışılıyor. Bir de bunun üzerine Orhan Bey'i oynuyor olmam ekstra sorumluluk yaratıyor.



DOZUNDA KORKU DİRİ TUTAR

Daha lise öğrencisiyken oyunculuğa başladınız. Hem okul hem de setlere gitmenin zorluğunu yaşamış mıydınız?

Tabii ki dönem dönem zorlukları olmuştur ama bunlar elbette aşılamayacak şeyler değildi. Severek yaptığınız bir işin zorluklarına da isteyerek katlanıyorsunuz.

Genç yaşta başrollerde yer aldınız. İlk başlarda tedirginlik yaşamış mıydınız?

Tedirginlik hep var, bence başarıya götürenlerden biri de bu insanı. Dozunda bir korku da her zaman insanı diri tutar.



MACERANIN MANTIKLISINI SEVERİM

Motosiklet kullanmayı seviyorsunuz. Extrem sporlarla aranız iyi mi?

Motor kullanmak bana terapi gibi de geliyor, bu yüzden çok seviyorum. Bazen de trafikten kurtulmamı sağlıyor. Extrem sporlarla da aram iyi. Yaparken de keyif alıp çabuk adapte oluyorum. Dizide de at binmede veya kılıç kullanmada çok zorluk çekmedim. Bu tarz şeylere yatkınlığımın olması benim için bir artı tabii ki.

Macera sever misiniz?

Seviyorum. Ama her türlüsünü de değil. Ne olduğuna bağlı. (Gülüyor) Ben daha çok mantıklı maceraların peşinden gidiyorum. Her ne olursa olsun kontrollü olmak önemli.



AT ARABASI SAHNESİNDE ELLERİM ACIDI

Çekimlerde zorlandığınız bir sahne oldu mu?

Genel olarak aksiyon sahneleri zorlu geçiyor. Herkes elinden geldiğince sahnenin daha da iyi olması için uğraşıyor. Bu da doğal olarak zorlanmamıza ve daha fazla efor sarf etmemize neden oluyor. Bu sezonun ilk bölümünde at arabasına asılı gittiğim bir sahne çekmiştik. O sahnede zorlandığımı söyleyebilirim, ellerim çok acıdı.