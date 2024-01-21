MERVE YURTYAPAN

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu, ünlü işadamı Ender Alkoçlar ile Gülşah Alkoçlar'ın küçük kızı. Eğitimini Londra'da tamamlayan Alkoçlar, aynı zamanda milli bir kayakçı. Sporun her dalına merakı ve yeteneği olan ünlü güzel, bir dönem sağlıklı yaşam anlayışını işe dönüştürüp spor merkezi açmıştı.

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında işadamı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra tüm hayatı değişti. Art arda Cem ve Ada adında iki çocuğu olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda eşinin işleri dolayısıyla Dubai'ye yerleşti. Çocuklarının bakımıyla birebir ilgilenen Alkoçlar, yurt dışında da en büyük tutkusu olan spordan vazgeçmedi. Sabah erken saatlerde kalkıp antrenmanlarını yapan Alkoçlar, eşiyle de aksiyonlu aktivitelere katılmayı ihmal etmiyor.







Geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki bir gökdelenin terasındaki etkinliğe katılan çift, unutulmaz anlarına yenisini ekledi. Dünyanın en yüksek sonsuzluk havuzunun başında, Dubai'nin muhteşem manzarası eşliğinde 1 saat boyunca keyifli bir deneyim yaşadı. Çiftin aksiyon dolu deneyimleri bununla da kalamadı. Demirağ çifti geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabaistan'da Al-Ula şehrine seyahate gitti. İkili, burada önce safariye çıktı. Shaaran Doğa Koruma Alanı'nda üç buçuk saatlik bir tura katıldı. Geniş vadiler, çöl alanları ve devası kayalıkların arasında gezinti yaptı.







SPOR ALIŞKANLIKLARI AYNI

Adrenalin tutkunu olan çift, son olarak da Al-Ula'nın en heyecan verici etkinliğine katıldı. Çift, dağların arasında zipline yaptı. 1,5 km'lik bir alanı 120 km hızla giderek heyecan verici bir deneyim yaşadılar. Alkoçlar, bu anları "Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi" diyerek anlattı.

Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar Demirağ, son yılların en çok yakışan çiftlerinden. Hem seyahat tutkuları, hem de spor alışkanlıkları birbirine benzeyen çiftin, enerjisi ve mutlulukları daim olsun...