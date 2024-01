'O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum'

Atv dizisi ‘Kuruluş Osman’a Mehmet Bey karakteriyle dahil olan Emre Dinler, ilk kez bir dönem projesinde yer aldığını söyledi. Dinler, “Kostüm ve dekor günümüzden farklı olunca ilk başlarda garip hissettim ama sonra kostümü giyip sete çıktığımda çok hoşuma gitti. Şimdi ise kostümlerle eve gitmek istiyorum” dedi

Sevilen oyuncu Emre Dinler, Mehmet Bey karakteriyle atv dizisi 'Kuruluş Osman'a dahil oldu. Dinler dönem projesinde oynamanın keyfini, ekibin uyumunu ve diziyi anlattı...

Tarihe ilginiz var mıydı?

Evet, tarih sevdiğim, ilgilendiğim bir alan ama 'Mehmet Bey' özelinde bir bilgiye sahip değildim. Rolü kabul ettiğimde 'Mehmet'e dair ne varsa hemen bulup araştırmalara koyuldum. Severek ve heyecanla hazırlanma sürecine girdim.

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Mehmet'i araştırdım. Karakteri nasıl oturtabilirim diye düşündüm. Sonra çalışma ekibimizle birlikte hocalarımızla at ve kılıç eğitimine başladık. Yaptığımız iş çok emek isteyen, çok efor sarf ettiğimiz, hata kabul etmeyen ciddi bir iş. Bu yüzden hazırlık dönemini ne kadar iyi geçirirsen sonucu daha iyi oluyor. Yapımcımız ve hocalarımız da bunun farkındalar. Ata binme kısmında biraz zorlandım açıkçası, beklediğimden daha zordu. Ata alışma süreci biraz uzun sürüyor.

Aksiyon sahneleri zorlu geçiyor mu?

Çok profesyonel bir ekibimiz var. Bu işin başından beri yıllardır işin içerisindeler. Kendimizi onlara teslim ediyoruz, onların yönlendirmeleriyle hızlı, sağlıklı bir biçimde sahnelerimizi çekiyoruz.









MEHMET BEY GÖZÜ KARA BİR ADAM



Dönem projesinde oynamak sizin için nasıl bir deneyim oldu?

Benim ilk dönem projem. Ve böyle büyük bir projede olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kostüm ve dekor günümüzden farklı olunca ilk başlarda garip hissettim kendimi, sonra kostümü giyip sete çıktığımda çok hoşuma gitti. Biraz zaman geçirince de sevmeye başladım. Şimdi kostümden bir parça alıp evime getirmek istiyorum.

Kendinizi o döneme ait hissediyor musunuz?

Kesinlikle evet. Karakteri tanıyınca kostümle zaman geçirince Germiyan Ailesi ile birlikte olunca sevmeye başladım.

Mehmet Bey hırslarına yenik düşecek mi?

'Mehmet' olarak elbette ki babam Yakup Bey'in başa geçmesini isterim. Nitekim sonrasında taht bana kalacak. 'Mehmet' gözü kara hırslı bir adam, ailesi için her şeyi yapma potansiyeline sahip.









YERİNDE VE ZAMANINDA HIRSLIYIM



Siz hırslı biri misiniz?

Hırslıyım ama yerinde ve zamanında. Dışarıya yansıtmam. Bir şeyleri başarma mücadelesine girdim ve hep çok çalışarak kazandım.

Diziyi daha önceden takip ediyor muydunuz?

Evet takip ediyordum. Yıllardır başarılı bir şekilde devam eden diziyi takip etmemeniz mümkün değil. Çok fazla sorumluluk var, devam eden bir dünya var ve sizin oyuncu olarak buna ayak uydurmanız ve üstüne katkı sağlamanız gerekiyor.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Üniversitede modellik yapmaya başladım ama isteğim yine oyunculuktu. Üniversiteden sonra İstanbul'a yerleşip oyunculuk eğitimleri alarak serüvene başladım.

Modellikten oyunculuğa geçenlerle ilgili önyargı vardı ama artık bu önyargı yıkıldı, değil mi?

Evet. Çünkü önümüzde çok başarılı örnekleri var. Nitekim dizimizin başrolü Burak Özçivit gibi. Hem başarılı, hem de sette bir ağabey bizim için. Çok şanslıyım böyle iyi insanlarla çalıştığım için. Kıymetli, güzel işler yapıyoruz, çok çalışıyoruz ve seyircide de bunun bir karşılığı var.



DEPREMDE EVİMİ KOMŞULARIMI ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM



Hataylısınız... Geçen yıl büyük bir deprem yaşandı orada...

Hatay'da doğdum, büyüdüm. Ailem, akrabalarım, dostlarım orada. Acı deprem felaketinden sonra herkes bir tarafa dağıldı ama sevdiklerim ve ailem halen oradalar. Çocukluğum orada geçti benim, orayla ilgili çok anılarım var.

Depremde kayıplar yaşadınız mı?

Evet, maalesef kuzenimi ve birkaç sevdiğim arkadaşımı kaybettim. Evimiz ve babamın işyeri yıkıldı. Çok şükür ailem sağ ve sağlıklılar. Ben ve ailem depremzedeyiz. Anılarım, geçmişim, çocukluğum, büyüdüğüm mahallem, oradaki komşularımız... Her şeyi kaybettim diyebilirim... Çok büyük acılar, çok büyük sıkıntılar yaşadık, halen de yaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda toparlarız. Birlikte yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Ülkemiz umarım bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşamaz.



SEYİRCİNİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ AN GELDİ



Osman Bey devlet olma yolunda büyük adımlar atıyor. Siz neler hissediyorsunuz?

Evet, proje yıllardır canlılığını ve heyecanını koruyup üstüne bu heyecanı daha da arttırarak devam ediyor. Seyirci de biz projenin içerisindeki insanlar da bunun farkındayız. Osman Bey devleti kuruyor, tüm izleyicinin yıllardır beklediği olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Heyecanlıyız. Biz Germiyanlar da başa geçme mücadelesi veriyoruz Osman Bey ile. Tabii ki tarihteki yerimize bakıp gurur duyuyoruz. Germiyan da bu mücadelenin bir parçası olarak hizmet ediyor. Bu hikayenin içinde olmak mutluluk verici.