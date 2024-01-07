MERVE YURTYAPAN

Burak Tozkoparan, son yıllarda dizilerin en sevilen yüzlerinden. 'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı karakterle dikkat çeken genç oyuncu, ardından 'Gençliğim Eyvah', 'Destan' gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şu sıralar atv dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Barbaros' karakteriyle fenomen olan Tozkoparan, oyunculukta olduğu kadar müzikte de iddialı… Ünlü oyuncu, lise dönemlerinde tutkunu olduğu bateriyle büyük başarılara imza attı. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında bateri ile birincilik alan oyuncu, ardından müzik gruplarında adından söz ettirdi. Bir dönem Pervane grubunun bateristliğini yaptı, geçtiğimiz yıl da solist olarak büyük bir çıkış yakaladı.







ODYO adlı grubun solistliğini üstlenen Tozkoparan, eline gitarını alıp bu kez şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncu, "Müziğin benim için anlamını beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Bir odada davul çalmam ile başlayan yolculuk beni oyunculuk kariyerine kadar getirdi. Bir arkadaşımın 'senin şarkı söylemen gerekiyor, bizim bir grubumuz olmalı' demesiyle de grubumuzu kurduk" dedi.

'Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan ile iyi partner olan Tozkoparan, 'Gülayşe' ve 'Barbaros' aşkıyla çok sevildi. "Çok iyi bir set ortamımız var. Birbirimizi ailemizden fazla görüyoruz. Dışarıda da çok iyi anlaşan arkadaşlar olduğumuz için çekimler sırasındaki samimiyetimiz ekrana da yansıyor. Dizinin hayranlarıyla çok iyi bir iletişim kurduk" diye konuştu.







Oyunculuk ve müzikteki başarılarıyla dikkat çeken Tozkoparan, 10 parmağından 10 marifet olanlardan. Genç oyuncunun mutfakla da arası çok iyi. Hatta set aralarında ekip arkadaşlarına ziyafet çekmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz haftalarda gece süren çekimlerde mutfağa giren oyuncu, köri soslu tavuk yaptı. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen genç isim, "Mutfakta iddialıyım. İyi yemek yaptığımı söylerler. Ayrıca çok iyi lazanya yaparım" dedi.

Tozkoparan, duruşu ve başarılı kariyer yolculuğuyla dikkat çekiyor. Bundan sonraki yıllarda da hem oyunculukta, hem de müzikteki başarılarıyla adını çok duyacağız…