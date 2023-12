Oktay Kaynarca setteki en büyük şansımız

Atv dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Oktay Kaynarca’nın kızı ‘Suna’yı oynayan Mina Derman, “Aşk her şeyden güçlü bir duygu. Ve aşk insana her şeyi yaptırır” dedi. Ekip olarak Kaynarca’nın en büyük şansları olduğunu söyleyen Derman, “Herkesle arası çok iyi, çok eğlenceli, aynı zamanda disiplinli ve başarılı. Harika bir oyuncu ve harika bir insan” diye konuştu

atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da genç oyuncu Mina Derman, Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Cezayir'in kızı 'Suna' karakterini canlandırıyor. İki sezondur temponun hiç düşmediği, aksiyon ve heyecan dolu sahnelerin olduğu dizide yer almaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Derman ile bir araya geldik. Derman, oyunculuk serüvenini, diziyi, kamera arkası çalışmalarını ve aşka bakışını anlattı.

Birçok işte yer aldınız daha önce ama bu proje sizin dönüm noktanız mıydı?

Kesinlikle öyle diyebiliriz. En uzun çalıştığım, bana kendimi gösterebileceğim güzel sahneler sunan bir iş oldu. Bunun yanı sıra huzurlu bir iş ortamı, hepimizin çok mutlu olmasını sağladı ve ortaya da çok iyi bir iş çıkarmamıza vesile oldu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncularla, çok izlenen bir kanalda, çok emek vererek ve mutlu mutlu çalışarak ortaya uzun soluklu ve herkesin severek seyrettiği bir iş çıkarıyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz.









YOLUN BAŞINDAYIM

Bu kadar usta oyuncuyla aynı sette çalışmak nasıl bir deneyim oldu?

Böyle usta oyuncularla aynı seti paylaştığım için çok şanslıyım. Ben daha yolun başında sayılabileceğim için herkesi izleyip, yeri gelince sorular sorup her fırsatta kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Özellikle Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan benden çok çekmişlerdir diyebilirim. (Gülüyor) Aklıma takılan her şeyi sorar, sürekli olarak da onları seyrederim. Herkesten ve her durumdan bir şey öğrenmeye özen gösteriyorum.

Oktay Kaynarca gibi deneyimli bir isimle karşılıklı çok sahneniz oluyor. Kendisinin sette gençlere çok destek olduğu, sahnesi yoksa bile oyuncuların motivasyonu için çekimlerde hep hazır bulunduğu söyleniyor. Siz ne diyeceksiniz?

Oktay Kaynarca, setteki en büyük şansımız herhalde... Herkesle arası çok iyidir, çok eğlenceli, aynı zamanda disiplinli ve başarılı. Gerçekten harika bir oyuncu ve daha önemlisi harika bir insan.







Dizide düşman aile çocukları aşık oluyor. Nasıl olacak bu iş?

İzleyip hep beraber görelim diyorum. (Gülüyor)

Siz olsanız her ne olursa olsun aşkınızın peşinden gider miydiniz?

Aşk her şeyden güçlü bir duygu bence. Asla büyük konuşmamak, 'Yaparım' ya da 'Yapmam' gibi kesin ifadeler kullanmamak lazım. Aşk her şeyi yaptırır insana.

Dizide evlilik teklifi alırken polis baskını yaşandı. Siz aynı olayı yaşasanız nasıl tepki gösterirdiniz?

Araştırır hemen bulurdum sebebini. Bırakmam ben kafama koyduğum şeyin peşini kolay kolay. (Gülüyor)

Set aralarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okul çok zamanımı alıyor. Hem çalışıp hem okumak insanı çok motive ediyor, ama bazen çok yorucu da olabiliyor. Okul ve set dışında yakın arkadaşlarımı görmeye ve sosyalleşmeye çalışıyorum. Sevdiklerimle olmak bana çok iyi geliyor.









SOSYAL MEDYADA SAHTE BİR GERÇEKLİK ALGİSİ VAR



Oyunculuk serüveniniz biraz şans, biraz da tesadüflerle başlamış...

Gerçekten kader. Aslında hep içimde sanatla alakalı bir iş yapacağımı biliyordum, fakat dal konusunda hep kararsızdım. Ben kararsızken hayat beni oyunculuğa itti. Oyunculuğa tam olarak ilk başladığım dönem 5 yıl önceydi... Anlamıştım ki benim için en doğrusu bu... Sevdiğim işi yapıyorum, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.

Sosyal medya hayatımızı nasıl şekillendiriyor sizce?

Ben sosyal medyada aktif bir insanım ama ne yalan söyleyeyim, hayatımızı hiç iyi etkilediğini düşünmüyorum. Çok yalan bir gerçeklik algısı oluşmuş durumda ve insanı çok yorduğu dönemler oluyor.

Şöhretle birlikte takipçi kitleniz de artıyor. Bu durumda eskisi kadar rahat paylaşım yapabiliyor musunuz?

Ben çok rahatım, neyi beğenirsem o an onu paylaşıyorum.