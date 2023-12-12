Mafya karakterini komedi enerjisiyle oynuyorum

Oyuncu Ozan Ayhan, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da Vedat karakteriyle izleyici karşına çıkıyor. Son dönemde rol aldığı Hollywood projeleriyle de çok konuşulan Ayhan, BBCS setini ve ünlü yıldızlarla çekim deneyimlerini anlattı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da 'Vedat'ı canlandırıyorsunuz. Öfkeli, kompleksli bir adam. Nasıl bir deneyim oldu sizin için?

'Vedat' oynaması keyifli bir karakter. Çünkü yapabileceklerinin sınırı yok. Bu açıdan çok renkli. Çıkarları doğrultusunda her girdiği ortamda bukalemun gibi renk değiştiriyor. Bu da onu aslında sanki birden fazla karakter yapıyor. Ben bu karakteri kafamda tasarlarken seyirlik olması açısından bazı özellikler katmak istedim, mesela fiziksel olarak örneklemek gerekirse biraz Jack Sparrow'vari bir oyun bazı var. İçsel olarak ise onun bu öfke kontrolü sorununu seyirciye bir süre sonra itici gelmemesi adına Joe Pesci'nin oynadığı mafya karakterleri gibi bir komedi enerjisi ile oynuyorum.







Aksiyonu bol bir dizi... Sizin çekerken zorlandığınız bir sahne oldu mu?

Benim fiziksel olarak bir zorlanmam olmadı bu sahnelerde ancak seyircinin bilmediği bir taraf var ki bence üzücü olan bu kısmı işin. Birkaç ay yoğun mesai harcadığınız bir arkadaşınız, bir abiniz sizin onu vurmanız sebebiyle diziye veda ediyor. Bu tabii ki işin bir parçası ve tabii ki sizin veya kimsenin suçu değil ama insan ister istemez sorumluluk duyuyor. Sanki gerçekten ben vurmuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Nerdeyse özür dileyecek raddeye geliyor insan.

Kötü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Peki izleyicinin tepkisi nasıl?

Sanırım Erol Taş'ı taşladıkları karanlık yılları biraz geride bıraktık. İnsanlar bizim bir oyuncu olduğumuzu ve kötü karakterlerin dramanın ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyorlar. Bunda sosyal medyanın hayatımıza girişi de etkili oldu bence. İnsanlar sizin hayatınıza daha yakınlar artık. Sizin oynadığınız kişi olmadığınızı görüyorlar. Arada biraz da şakayla karışık 'Vedat niye yaptın?' diye yazanlar oluyor. O da işimizin bir parçası.

Çekim araları nasıl geçiyor?

Ben çekim aralarında konsantrasyonumu dağıtmaktan pek hoşlanmıyorum. Dolayısıyla sosyal medyadan da görebileceğiniz gibi devamlı müzik dinliyorum. Ancak bunun istisnası kalabalık günlerde veya Adnan abi ve Bahtiyar abi gibi ustaların olduğu günler de oluyor. O zaman karavandaki muhabbete karşı koyamıyorum.









İKİSİ DE HİÇ KAPRİSLİ DEĞİL



Hollywood yıldızlarının oynadığı 'Servet Operasyonu'nda rol aldınız. Sizin için nasıl bir deneyim oldu?

Fas'ta büyük bir aksiyon sahnesi çektik. Bana sahneden önce sadece silah sesini duyduğunda şu tarafa doğru koş ve siper al dendi. Ben ne nerede olacak, sonra kime ateş edeceğim, kamera nerede olacak derken kayıt dendi ve koşmaya başlamamla havada iki helikopter uçamaya silahlar patlamaya başladı. Kestik dediklerinde ben zaten sahne olduğunu bile unutmuştum. Böyle bir atmosferde yanlış oynamak imkansız...

Jason Statham ile birlikte rol aldınız. Kaprisli miydi?

Hiç değildi. Ne onda ne Guy Ritchie'de bir gram kapris görmedim. Tam aksine sürekli göz hizasından bir iletişim kurdular. Jason içi dışı bir denir ya öyle biri. Guy Ritchie ise yeni tabirle ekibi trollemekten bile çekinmiyor. Aklına gelen bir espri varsa setin durması pahasına onu yapmaktan geri kalmıyor.









AVM'DE 'BENİ DE Mİ ARAYACAKSINIZ?' DİYEN OYUNCU GÖRDÜM

"Oyuncuların güçlü egosu olmasa bu işi seçmezdik. Ancak bu hayvanı dizginlemek lazım. Yani bir şey oynadın, seni alkışladık. Sen oyuncu olarak o hayvanı o kadar yemle besleyeceksin. Fazlasını istemeyeceksin. Bir AVM'de bir oyuncu abimiz "Beni de mi arayacaksın" diye güvenlikçi arkadaşlarla tartışmıştı. Sen neden farklısın ki şimdi bizden?