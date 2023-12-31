MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, genç kuşağın en sevilen isimlerinden. Son dönemde dizilerin aranılan yıldızlarından olan Alişan'ın kariyer yolculuğu küçük yaşlarda başladı. Üniversitede moda tasarımı eğitimi alan oyuncu, kast ajansına yazıldıktan sonra reklamlarda boy göstermeye başladı. Birçok markanın reklam filminde rol alan oyuncu, ardından yapımcıların dikkatini çekti.







Alişan, ilk oyunculuk denemesini 2011'de 15 yaşındayken Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide yaşadı. Bu rolün ardından oyunculuktaki yeteneğini kanıtlayan genç yıldız, daha sonra art arda projelerde yer almaya başladı. Ünlü oyuncu iki sezondur atv ekranlarında yayınlanan 'Ateş Kuşları' dizisinde 'Gülayşe' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor.

Beş sokak çocuğunun yaşadığı zorlukları, sınavları ve birbirlerine olan güçlü bağlarını anlatan dizide oynayan oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Uzun süredir 'Gülayşe' ile yatıp kalkıyorum. Bazı konuşmalarım Gülayşe'den miras kaldı diyebilirim. Gerçek yaşantımda tıpkı onun gibi tepkiler veriyorum. Gülayşe'nin en çok kullandığı kelime 'Harbi mi?', ben de bunu set dışında çok kullanıyorum."







'Ateş Kuşları'nda genç bir ekiple çalışan ve sağlam arkadaşlıklar kuran Alişan, "Görkem Sevindik ile çektikleri sahnelerde gülmekten kendini alamadıklarını söylüyor. Kariyerim boyunca ilk kez bu işimde başıma böyle şeyler geliyor. Görkem'le birbirimizi görünce gülmeden duramıyoruz. Ve bizim sahnelerimizi birkaç kere mutlaka kesiliyor" diyor.

Alişan, gülme krizleri için kendisine ilginç bir yöntem de bulmuş. Sahnelerde güleceğini hissettiği zaman sahneler bölünmesin diye hemen kendini kontrol etmeye başladığını belirten Alişan, şöyle anlatıyor: "Bir çekimde tırnaklarımı avcumun içine geçirdim canım yansın da gülmeyeyim diye böyle bir yöntem buldum kendime."









SOKAK ÇOCUKLARINI DAHA İYİ ANLIYORUM

'Ateş Kuşları' projesine başladıktan sonra sokak çocuklarının yaşadıklarını çok daha iyi anladığını söyleyen İlayda Alişan, "Bugüne kadar görmezden gelinen gerçekleri bu projede gözler önüne gerdik. Bizim de bu konuda farkındalığımız daha da arttı. Şimdi sokak çocuklarına baktığımda onların yaşadığı her şeyi çok daha iyi anlayabiliyorum" diyor.