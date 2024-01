‘Ateş Kuşları’ mesajlarıyla vicdanımızı titretti

Atv dizisi ‘Ateş Kuşları’nın oyuncuları Görkem Sevindik ve Hande Soral; ‘Ali’ ve ‘Mercan’ın kavuşmasıyla ilgili “Uğruna savaşılacak duyguları olan karakterlerin kavuşması bizi de sevindirdi” dedi. Dizinin sosyal sorumluluk projesi gibi olduğunu da belirten oyuncular, “Sokak çocuklarıyla ilgili farkındalık kazandırdı, mesajlarıyla vicdanlarımızı titretti” dedi

Atv'de yayınlanan 'Ateş Kuşları' adlı dizi, 5 sokak çocuğunun yaşadığı zorlukları anlatıyor. Dizinin başrol oyuncularından Hande Soral ve Görkem Sevindik ile bir araya geldik... İki ünlü oyuncu ile diziyi, sokak çocuklarının yaşamlarını, özel hayatlarını ve ebeveyn olduktan sonra hayatlarındaki değişimleri konuştuk...

Dizide 'Ali' ve 'Mercan', hayata tutunma çabası verirken duygularını geri plana atmıştı... Ancak muratlarına erdiler...

GÖRKEM SEVİNDİK: Aslında 'Ali' ve 'Mercan'ın çocukluklarından beri bekledikleri bir şeydi kavuşmak. Önceliklerini ailelerine ve kardeşliklerine verdikleri için kendi aşklarını daha geri planda tutmak durumunda kalmışlardı. Bu kavuşma ile de aslında bekledikleri yıllara değdiğini anladık. Böyle gerçek, uğruna savaşılacak duyguları olan karakterlerin kavuşması beni de sevindirdi.

HANDE SORAL: Yıllardır bekledikleri an, ama hayat onlara öyle sürprizler getiriyor ki kavuştuklarını unutuyorlar bazen... Seyircinin ve tabii benim de en çok beklediğimiz andı.

Kendileri gibi küçük sokak çocuklarına sahip çıktı 'Ali' ve 'Mercan'. Bu karakterleri canlandırmak sizin için nasıl bir deneyim oldu?

G.S.: Bu yolculuk benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu şekilde zor bir yaşam içinde olan insanlarla empati kurabilme kabiliyetimi de artırdı. Farkındalığımız daha da arttı. Çoğu zaman da vicdanımızı titretti.







H.S: Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum, bu hepimizin elimizden geleni yapmamız gereken görevlerimizden biri. 'Ateş Kuşları' bence sosyal sorumluluk projesi gibi bir iş, her gün sokakta yanından geçtiğimiz bu çocukları herkesin fark etmesini sağladı... Bilmediğimiz öyle hayatlar var ki...

Sokak çocuklarının daha iyi anlaşılması konusunda farkındalık oluşturduğunuzu düşünüyor musunuz?

G.S.: Evet, kesinlikle. Çünkü bu farkındalık bizde de daha keskin bir şekilde oluştu projemizle beraber. İzleyicimizde de aynı şekilde karşılık bulduğuna inanıyorum.

Ekibi en çok güldüren sizmişsiniz, öyle mi?

G.S.: Evet, öyle sanırım. Tabii onların takdiri. Normalde de neşeli biriyim, sete yansıyor herhalde.

Partnerlerin uyumu çok önemlidir, siz nasıl bir ikili oldunuz?

G.S.: Hande ile gerçekten çok güzel bir ikili olduk, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimize karşı saygılı ve anlayışlıyız. Zamanla bu duygular daha da pekişti. İyi ki Hande ile partner olmuşuz diyorum kendi adıma.



ÜNLÜ 3 KARDEŞIZ AMA HAYATIMIZ ÇOK SIRADAN



Hande Hanım kız kardeşiniz (Bensu) oyuncu, erkek kardeşiniz (Bedirhan) de sosyal medyada çok takip ediliyor. Üçünüz de ünlüsünüz, bir araya geldiğinizde ne konuşursunuz?

Biz birbirimizle çok iyi anlaşan 3 arkadaşız... Sıradan normal şeyler konuşup çok eğleniyoruz.

Ali en çok kime benziyor?

Karakter olarak İsmail'e, tip olarak Bedirhan'a benziyor, saç rengi ise Bensu'nun aynısı, bakalım büyüyünce kime benzeyecek...







"Erkek çocuklar anneye düşkün olur" derler, öyle mi?

Bu aralar Ali, anne bağımlısı, az görüşüyoruz, 2 yaşına yaklaştı tabii bu durumun da etkisi var ama benim hiç şikayetim yok tabii...

Ali, anne-babasının izinden gider mi sizce?

Hiç bilmiyorum ama ne yaparsa yapsın, sevdiği işi yapsın tek temennim bu olur.

Ekranda sizi görünce tepkisi ne oluyor?

Ekranla henüz tanışmadı ama dışarıda billboardlarda fotoğraflarımızı görünce ailenin diğer üyelerini soruyor onların neden fotoğrafı yok diye.



ÇOK SULU GÖZLÜ BİRİYİM



Hande Hanım ağlama sahnelerini çok gerçekçi oynuyorsunuz. Gerçekten ağlıyor musunuz

Evet ağlıyorum, fakat teknik olarak...

Normalde sulu gözlü biri misiniz?

Çoook, anne olduktan sonra katlanarak arttı.

Kaygılar da arttı mı?

Çok arttı, kaygı seviyesi yüksek biri değilim ama Ali'yle birlikte ve şu an dünyadaki bitmeyen savaşlarla birlikte normale dönmemiz mümkün değil.









Sizin de 'Mercan' gibi anaç bir yanınız var. Kendinizden esinleniyor musunuz oynarken?

Oynadığım tüm karakterler gibi elbette kendimden şeyler var 'Mercan'da.

Eşiniz İsmail Demirci de 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynuyor. Boş günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Repo günlerimiz denk geliyorsa hep beraber Ali'yle vakit geçiriyoruz, evde ya da dışarıda dolu dolu günü tamamlıyoruz.

Birbirinizin işlerini izleyip eleştiriyor musunuz?

Evet, her zaman birbirimizden çok şey öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz.









MAHALLE YAŞANTISINI ÇOK SEVIYORUM



Görkem Bey oğlunuz sete geliyormuş arada sizinle. İlgisi var mı oyunculuğa?

Şu an için kameralara özel bir ilgisi var gibi. Sete giderken "Baba, kameraya mı gidiyorsun?" diyor. Onun dilinde oyunculuk yapmak kameraya gitmek oldu. Zamanla göreceğiz...

Baba olmak sizi nasıl değiştirdi?

Hayatı daha çok ona odaklı yaşıyorum, kaygılarım artmadı, bu konuda farkındalığım arttı. Geleceği ile ilgili planlar yapıyoruz. Mutlu şekilde büyümesi için eşim de ben de elimizden geleni yapıyoruz.

Kocaeli'de bir arkadaşınızla kantin işletiyordunuz. Devam ediyor mu işiniz?

Evet, çok yönlü olmaya gayret ediyorum.

Daha önce de oto yıkama işi yaptığınızı söylediniz. Kantinde tost satarken de görüntülendiniz. Ünlü oldum diye hayattan kopanlardan değilsiniz.

Ben de halktan biriyim. Mahalle yaşantısını ve esnaflarla muhabbet etmeyi de çok severim. Sadece mesleğim oyuncu olmak ve tabii bu sizi daha görünür kılıyor ama özel yaşantımı ve hayat tarzımı etkilemiyor.