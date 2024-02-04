MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı atv dizisi 'Kuruluş Osman'daki Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiriyor. Diziyle, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ünlü oyuncu, mesleğindeki başarısını özel hayatına da yansıttı.

Oyuncu Berk Oktay ile 10 Eylül 2022 tarihinde Polenezköy'de gerçekleştirdikleri düğünle evlenen Atiksoy, şu sıralar yeni bir heyecan yaşıyor. Çift, ilk bebeklerini büyük bir merakla bekliyor.









Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bin gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum" diyerek açıklamıştı.

Bir süredir eşiyle birlikte bebekleri için isim arayışında olan Atiksoy, önceki gün ilginç bir rüya gördü. Ünlü oyuncu, etkisinden kurtulamadığı rüyayı şöyle anlattı: "Geçen gece çok tuhaf bir rüya gördüm.









Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi."

Yıllar önce annesinin de kendi ismini rüyasında gördüğünü anlatan güzel oyuncu, "Annem bana hamileyken rüyasında Yıldız ismini görmüş, bu nedenle ilk ismim Yıldız oldu. Ben hamile kalmadan 1 ay önce de yine bir kız bebek görüyor ve adını fısıldıyorlar. Benim de biraz kafam karıştı. Çünkü bende bir rüya gördüm" dedi.

Atiksoy ve Oktay ile geçtiğimiz yaz bir düğünde karşılaşmıştık. İkilinin uyumu çok güzel, öyle eğlenceli, samimiler ki bu enerjileri çevrelerine de yansıyor. Umarım, bebeklerini sağlıkla kucaklarına alırlar ve kızlarıyla mutlulukları daha da katlanır...