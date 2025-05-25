MERVE YURTYAPAN

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu açıldı. Turistler ülkemize akın etmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar, modeller, oyuncu ve şarkıcılar, ilk durak olarak yine Türkiye'yi seçti.

Ünlü oyuncularımız da projelerinin sezon finali yapması fırsat bilip kendilerini Ege ve Akdeniz sahillerine attı. Tabii ki bu senenin en gözde tatil beldelerinden biri yine Bodrum oldu. Geçtiğimiz hafta gittiğim Bodrum'da oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral ile bir araya geldik. 2017 yılında evlenen çift, mutlu birlikteliklerini oğulları Ali ile taçlandırdı. Rol aldıkları projelerin yanı sıra özel hayatlarındaki uyumlarıyla Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden biri oldular. Öyle samimi, sıcak ve doğallar ki etrafa pozitif enerji saçıyorlar.

Yoğun tempodan fırsat bulup birbirlerine vakit ayıran aile, deniz kenarında dinlendi. Soral ve Demirci, oğulları Ali ile oyunlar oynayıp keyifli günler geçirdi. Hatta kumdan yaptıkları yengeç görülmeye değerdi. Sahildeki tüm çocukların ilgi odağı oldu. Bu arada Demirci Ailesi'ne Soral'ın kardeşi Bedirhan Soral da eşlik etti. Dayı-yeğen öyle güzel anlaşıyorlar ki gerçekten tüm aile örnek bir tablo çizdiler.

Bir ara minik Ali'ye futbol dersi de vermeyi ihmal etmediler. Demirci ve Bedirhan Soral, ortalarına Ali'yi alıp pas atmayı öğrettiler. Gol sonrası kendisini yere atıp sevince boğulan Ali, kumsaldaki herkesi gülümsetti. Ünlü oyuncular güler yüzlü halleriyle çocukların da sevgilisi oldu. Miniklerle bol bol fotoğraf çektirdi. Bayramda da yine tatil beldelerimiz turistlerin akınına uğrayacak.

Ünlü çift ile bir araya geldiğimiz Titanic Luxury Collection Bodrum'da arife günü İskender Paydaş, bayramın birinci günü Behzat Gerçeker ile ENBE Orkestrası ve üçüncü günü Nilüfer hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye'nin gözde tatil beldeleri bu yaz yine ünlü isimlerle dolup taşacak. Dünyanın sayılı zenginleri ve ünlü yıldızların gelmesiyle Bodrum, Marmaris, Göcek ve Çeşme sahilleri renkli görüntülere sahne olacak.