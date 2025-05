MERVE YURTYAPAN

Victoria's Secret mankeni Karolina Kurkova, birçok ünlü yıldız gibi Türkiye'ye geldikten sonra ülkemizin tutkunu olanlardan. İlk kez 2016'da Türkiye'ye gelen model, doğal ve tarihi güzelliklere hayran oldu ve her yıl Türkiye'ye gelmeye başladı. Kurkova, geçtiğimiz yıllarda da eski arkadaşı Tereza Maxova'nın yaşadığı Kaplankaya'dan da bir ev satın aldı.

Çek model, bunlarla da kalmadı önceki gün de Miami'de moda tasarım okulunda eğitim alan Türk genci İlayda Polat'a destek oldu. Miami Florida'daki Istituto Marangoni Miami adlı okulun düzenlediği defile kapsamında Polat'ın tasarımlarını giydi.

Kurkova, Josephine Baker için 1920'lerde yapılmış orjinal gümüş iplikli bir başlık taktı. Çek model, defilede en çok dikkat çeken isim oldu. Defile sonunda da İlayda Polat ile el ele, kol kola modaseverlerin karşısına çıkan model, sıcak, samimi ve mütevazı tavrıyla dikkat çekti.

Ünlü model, Polat ile dans edip başarısını kutladı. Polat için unutulmaz bir gece olurken Kurkova da geceden çok mutlu ayrıldı. Moda tasarımı öğrencileri için düzenlenen bu özel gecede olmaktan heyecan duyan Kurkova, "İlayda'nın parçasını giyerek gösteriyi kapatmaktan onur duydum" diye konuştu. Dünyaca ünlü bir modelin gençlere verdiği bu destek çok önemli. Onların heyecanına ortak olması ortaya çok güzel görüntüler çıkarmış.



EGE SAHİLLERİNİ SEVİYORUM

Dünyaca ünlü model, her yıl mutlaka Türkiye'ye gelip tatil yapıyor. Özellikle Ege kıyılarını çok seven model, ailesiyle birlikte yazın keyfini çıkarıyor. Eşi ve çocuklarının da Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Kurkova, Kaplankaya'daki evinde bölgenin yerlisi gibi yaşamaya özen gösteriyor; köy pazarlarından taze sebze-meyve alıyor, evine gidip yemeğini pişiriyor.

Ünlü model, "Türkiye'yi özellikle de Ege sahillerini çok seviyorum. Bu güzel ülkede güzel insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Türkiye'de nar ekşisini keşfettim. Balzamik de neymiş, artık nar ekşisi bir numara. Bayıla bayıla yiyoruz. Süzme mercimek çorbasını da burada öğrendim" diyerek Türkiye'ye olan sevgisini de her fırsatta dile getiriyor.