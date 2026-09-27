MERVE YURTYAPAN

Atv'de bu sezon yepyeni bir dizi başladı: 'Güneşin Doğduğu Yer'. Almanya'da başlayıp 90'ların Adana'sına uzanan dizi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk bölümden itibaren izleyiciyi etkisi aldı.

Dizide Burak Özçivit'in partneri rolünde, yeni bir yıldız doğdu. İşte o isim Beyza Gümülcine. Güçlü, cesur, sevdiklerine bağlı ve fedakar bir karakter olan Leyla Breger ile ekrana geldi. Büyük aşkın kahramanlarından biri, duygularının peşinden giden, tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen bir karakteri canlandırıyor. Peki, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza Gümülcine kimdir?

Güzel oyuncu, aslında avukat. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl avukatlık yaptıktan sonra menajeriyle tanışan Gümülcine, fotomodellik yapmaya başladı. Sanata olan ilgisi onu oyunculuk mesleğine götürdü. Sayısız reklamda oynadı ve o kadar dikkat çekti ki, yolda karşılaştığı insanlar artık onu tanıyordu. Gümülcine, artık oyunculuk alanına da adım atmak istedi ve kısa sürede onu başrolde gördük. Hem de sezonun en iddialı dizilerinden birinde, dikkat çekici bir rolde. Doğal güzelliği, sıcacık gülümsemesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hep birlikte dizinin ve Leyla'nın hikayesini keşfetmeye devam edeceğiz.

HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER!

'Güneşin Doğduğu Yer' de büyük aşkın kahramanı olan Beyza Gümülcine, ilişkilere dair açıklamalar yaptı: "Severek ayrılmak diye bir şey var, ilişkinin bitmesi için her zaman sevginin bitmesi gerekmiyor."

Dizide yaşanan mücadeleler hakkında da konuşan oyuncu, "Herkes ikinci şansı hak ediyor, geçmişte yaşanan bir haksızlık telafi edilebilir. İnsanın mücadele etmesini sağlayan şey umuttur. Umudunu kaybeden insan o çabaya girmez" dedi.