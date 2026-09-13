MERVE YURTYAPAN

Yaz aylarının bitmesiyle ve okulların açılmasıyla birlikte ülkemizin ünlü tatil beldeleri boşalmaya başladı. Ancak yabancı turistler bu mevsimde de Ege ve Akdeniz kıyılarına akın ediyor. Yazı Türkiye'de kapatmak isteyenler unutulmaz bir tatil için ülkemize geliyor. İşte o isimlerden biri de Rus model Lena Perminova.

3.1 milyar dolarlık servetiyle bilinen Rus oligark Alexander Lebedev'in 4 çocuğunun annesi, Rus model Lena Perminova, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi. Rus milyarder ile geçen yıl yollarını ayıran Perminova, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da eğlenceli bir hafta geçirdi.

En son 2 yıl önce Lebedev ve çocuklarıyla Bodrum'a gelip tatil yapan Perminova, doğal güzelliklere hayran kalmıştı. 40'ıncı yaş gününü unutulmaz kılmak için özel bir kutlama hazırlayan Perminova, yine rotayı gözde tatil beldemize çevirdi. Rus model, bu tatil için haftalık kirası 432 bin dolar, yani 21 milyon lira olan süper lüks bir tekne tuttu.

Gün içerisinde arkadaşlarıyla eğlenen Perminova, çocuklarıyla da su sporları yaptı. Oğluyla birlikte sörf yapan ünlü yıldız, akşam saatlerinde de lüks mekanlara gidip eğlendi. Tatil boyunca spor yapmaktan vazgeçmeyen Perminova, son aylarda sosyal medyada viral olan videolardan da etkilenmiş olacak ki bir kız arkadaşıyla birlikte teknenin güvertesinde mekik çekti.

Perminova'nın doğum günü için art arda kutlamalar da yapıldı. Gündüz saatlerinde çocukları özel olarak yaptırdıkları küçük bir pastayla annelerini karşıladı. Bu sürprizden çok mutlu olan ünlü model, duygusal anlar yaşadı. Asıl kutlama ise akşam saatlerinde yaşandı. 40 tane mumla süslenmiş devasa pastayı görünce çok şaşıran Perminova, çocuklarıyla birlikte mumları üfledi.

Lena Perminova, duygularını şöyle ifade etti: "Artık 40 yaşındayım. 4 çocuğuma ve çevremdeki insanlara bakıyorum, sevdiğim kişilerden tebrik mesajları alıyorum ve kalbim bu hayat için minnettarlıkla doluyor. Küçük bir kızken böyle bir hayat içinde olacağımı, bu kadar sevgi göreceğimi hayal edemezdim. Çocukken büyük bir ev, içinde 5 çocuğun kahkahasını hayal ederdim. Neredeyse bu hayallerime ulaştım. Yeni yaşıma çok mutlu bir şekilde girdim ve çocuklarımla unutulmaz anılar biriktirdim." Yazın bitmesine rağmen tatil beldelerimiz daha çok renkli görüntülere sahne olacak gibi gözüyor...

LÜKS TEKNEDE SAUNA, SPOR SALONU VE DANS PİSTİ VAR

Lena Perminova'nın tatil yaptığı süper lüks teknede de yok yok. 57 metre uzunluğundaki teknede 14 mürettebat, 12 misafir konaklıyor. 6 kabin, 1 VIP oda, spor salonu, SPA alanı ve sauna olan yatın içerisi İtalyan mermerler, kristal camlar ve ipek halılarla döşenmiş. Teknenin en üst katında jakuzi, güneşlenme ve eğlence alanı, alt katında klimalı dinlenme alanı ve sualtı ışıklarıyla donatılmış bir dans pisti yer alıyor. Yatta elektrikli sörf tahtası, 3 adet jet ski de bulunuyor.