MERVE YURTYAPAN

Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul', bu yazın en iddialı işi oldu. Üstelik ekrandaki tüm dizilerden farklı. Yaz dizisi denilince akla hemen romantik komedi gelir. Ancak 'Altı Üstü İstanbul', konusu itibarıyla şu an ekrandaki tüm yapımların önüne geçti. Dizide ne ararsanız var. Hem gençler, aileler, her nesilden insanın hikayesini görüyoruz. Sınıf farklılıkları, buna rağmen ortak bir paydada buluşan gençler, hırslar, intikam duygusu ve tabii ki aşk... Yani bir izleyicinin ekranda görmek istediği her şey bu dizide var.

Usta oyunculara zaten söylenecek laf yok ama genç oyuncular da dizide döktürüyor. Her karakter role öyle güzel oturmuş ki kızlar ve erkekler adeta her sahnede kendini gösteriyor. Hal böyle olunca dizinin hayranları da her geçen gün daha da artıyor. Önceki gün diziden dizinin oyuncularını gören gençler, onlara sevgi selinde bulundu.

Onlarla tanışmak ve sohbet etmek için sıraya girdi. Hep bir ağızdan "Sizi çok seviyoruz" diyen dizi takipçileri, gençlere duygusal anlar yaşattı. Dizide partner olan oyuncular Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, çok keyifli bir ortamda çalıştıklarını, ekibin sıcaklığının ekrana yansıdığını ve izleyiciden gördükleri bu ilgiden çok mutlu olduklarını söylediler.

'Altı Üstü İstanbul', daha uzun süre evlerimize konuk olup güzel dünyalarına bizleri katacak gibi duruyor. Bizlere de keyifle bu diziyi izlemek ve yeni yetenekleri keşfetmek düşüyor...





21 YIL SONRA YİNE BİR ARADA

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ile Yüsra Geyik'in tanışma hikayeleri aslında çok eski günlere uzanıyor. Erdoğan, 2004-2007 yılları arasında oynadığı Yabancı Damat dizisinde çok ses getirmişti.

Yüsra Geyik ise dizide Nilgün Belgün'ün üvey kızını canlandırıyordu. Hem de o dizide henüz 14 yaşındaydı. İkili tam 21 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Bu kez anne kız rolünde ekrana gelen ikili, kamera arkasında da çok eğleniyor.