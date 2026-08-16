MERVE YURTYAPAN

Son dönemde ekranlarda genç yıldızlar yükselişe geçti. Onlardan biri de Elçin Zehra İrem. 2022 yılında ilk projesiyle ekranlara adım atan İrem, atv'nin çok sevilen ve bir döneme damga vuran dizisi 'Kardeşlerim' ile adından söz ettirdi.

Elçin Zehra İrem, bu sezon ise atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kız olan 'Naz'ı oynayan İrem, dizinin sevilen genç oyuncularından biri oldu.

Kamera arkasında da çok eğlenen ve ekip arkadaşlarıyla çok iyi geçinen genç oyuncu ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Sektörde adı Elçin olarak bilinen oyuncu meğer soyadını ismi olarak kullanıyormuş. Oyuncu durumu şöyle açıkladı: "Çok karışık bir durum. Aslında benim soyadım Elçin. Zehra İrem Elçin adım. Bunu kimse bilmiyor. Sektöre ilk girdiğim projede adımı Elçin sanıp jenerikte böyle yazmışlar ve o günden beri böyle gidiyor. Sektörde herkes adımın Elçin olduğunu sanıyor."

Sanat dünyasında takma adı olan ünlülere alışığız ama yanlışlıkla adı karıştırılana ilk kez şahit oluyoruz. Bence genç oyuncuya adında yer alan 3 isim de çok yakışıyor. Tabii sektörde bu şekilde tanındıktan sonra ismini eskisi gibi kullanması biraz zor. Çünkü hem yapımcılar, hem de hayranları artık onu bu şekilde tanıdı. Gerçi Elçin de bu durumdan rahatsız gibi gözükmüyor. Sonuçta yıllarca kullandığı soyadını artık ismi olarak kullanması kendisi için çok zor olmasa gerek.

Bu arada Elçin'in kadrosunda yer aldığı 'Altı Üstü İstanbul' yaz sezonunun en iyi işi diyebilirim. Hem mahalle yaşantısını, hem aile ilişkilerini, hem de gençler arasındaki iletişimi çok güzel işliyor. Bir bölüm izleyen dizinin fanı oluyor. Kaçırmayın derim...

DÜĞÜNDE KEŞFEDİLME HİKAYESİ...

Safranbolu'da büyüyen Elçin Zehra İrem, Ankara'da tiyatro eğitimi aldı. Ancak keşfedilme hikayesi de oldukça ilginç. İrem, "Tiyatro eğitimi almıştım, sahnede olmayı çok seviyordum. Ankara'da eğitim alırken o süreçte İlker İnanoğlu ile tanıştım. Beni ekran için yönlendirmişti ama ben sahnede mi ekranda mı olmak istediğime karar verememiştim. Sonrasında haberleşemedik. Üzerinden zaman geçince ben oyunculuğu her alanda yapmak istediğimi anladım. O süreçte kuzenimin düğününe gittim. Akrabalarımdan biri davetlilere benim oyunculuğumdan bahsetmiş ve orada da bir menajer varmış. Bizi tanıştırdılar ve sonrasında hemen ilk işime başladım" diye konuştu.