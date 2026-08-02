MERVE YURTYAPAN

Bugün birçok kişinin merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Sosyetik isimler, özellikle yaz aylarını sürekli bir organizasyonla geçiriyor. Bir bakıyorsunuz Bodrum'da, Çeşme'deler, bir bakıyorsunuz rotayı Yunan Adalarına, Capri'ye çevirmişler. Hem de en az 15-20 kişilik gruplar halinde, 4-5 gün bir evde ya da otelde konaklıyor, her gün başka beach'lere ve restoranlara gidiyorlar. Durmadan geziyor ve partilere katılıyorlar.

ALMAN USULÜ YAPIYORLAR

Cemiyet hayatının tanınmış gençlerinden Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz hafta kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın Mikonos'ta gerçekleşen bekarlığa veda partisine katıldı. Hem de tam 20 kız havalimanında buluşup yola koyuldu. Kızlar, Mikonos'ta 3 katlı bir villa tutmuştu. Tabii ki kıyafetler konseptlere göre hazırlandı. Derev'in belirlediği renkte kostümler giyildi, mekanlar ona göre seçildi ve her gün farklı aktivitelerle eğlenildi. Bu konuda en merak edilen ise kalabalık gruplar halinde tatile çıkan sosyetiklerin hesabı nasıl ödediği oldu.

Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getiren Sibil, uçak, konaklama, restoranlar, market alışverişleri için yaptıkları harcamaları nasıl ödediklerini tek tek anlattı: "Biz birçok arkadaşımızın bu tarz etkinliklerine katılıyoruz. Böyle gezilerimizde bir uygulama üzerinden ödemeleri takip ediyoruz. 20 kişilik grubumuz var. O gezide bizimle olan herkesi bu gruba ekliyoruz. Buraya herkes yaptığı harcamayı giriyor. Mesela aramızdan biri market alışverişi yaptı ve 400 euro harcadı diyelim. Oraya yaptığı harcamayı giriyor ve grupta şu kişiye bu kadar borcunuz var diye çıkıyor. Tatil sonunda herkes birbirine ne kadar ödemesi gerektiğini oradan görüp hallediyor. Bugüne kadar hep bu sistemi uyguladık."

Bu yazıyı okuyunca kiminizin şaşırdığını, kiminizin de hak verdiğini duyar gibiyim. Çünkü bekarlığa veda organizasyonuysa bunu ev sahibi olan kişinin ödenmesi beklenir. Hele ki bu sosyete dünyasından bir kişiyse... Alman usulü diye bilinen bu yöntemi kullanmaları bazılarına şaşırtıcı gelmiş olabilir. Ancak bu kişilerin her ay en az birkaç tatile gittiklerini düşünürsek harcamalarını bu şekilde kontrol altında tutmak istiyor olabilirler.... Ne diyelim eğlenceleri bol olsun...