MERVE YURTYAPAN

Bir dönem atv ekranında yayınlanan 'Alemin Kralı' dizisiyle üne kavuşan oyuncu Elvin Levinler, kariyerine sosyal medyada paylaştığı içeriklerle devam ediyor.

Yıllar içerisinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Levinler, bu süreçte birçok ülke gezip yaşadıklarını hayranlarıyla paylaştı. Her zaman doğallıktan yana olduğunu belirtip güzelliğini korumak için yaptığı egzersizleri de anlatan oyuncu, bu kez hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Cildinin güzelliğini yaptığı yüz egzersizlerine borçlu olduğunu söyleyince, sosyal medyada bir anda linç edildi.

Art arda mesajlar alan Levinler, bu duruma isyan etti.

Ünlü oyuncuyu takip eden birçok kişi, "Doktoru kadını ifşa etmiş, 'Estetiğini ben yaptım' demiş. Kadın hâlâ egzersiz pazarlıyor", "Ablacım yüzündeki işlemlerin izi duruyor hâlâ ne diyorsun?" yazınca Levinler, duruma açıklık getirmek istedi. Ünlü oyuncu, "Kimmiş bu doktor, çok merak ediyorum. Beni ifşa etmiş ya, çıksın kendisini de ifşa etsin. Ben kendisiyle tanışmayı ve yaptığı işlemleri konuşmayı çok istiyorum. Bu yazılanları gören doktorlar da 'Alnında botoks var, paralize olmuş' yazıyorlar" diyerek estetik iddialarını yalanladı.

NEDEN SAKLAYAYIM

Yüzünde hiçbir işlem olmadığının altını çizen oyuncu, "Botoks yaptırıyor olsam neden bunu sizden saklayayım. Bunun ayıbı yok ki tanıdığım birçok insan yaptırıyor. Yüzümün böyle olmasının nasıl uyuduğum, ne kadar su içtiğim, genetiğim, yediğim içtiğim ve yaptığım sporla ilgisi var" diye konuştu.

Levinler'in bu cümlelerinde haklılık payı var. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz, hatta ruh haliniz bile vücudunuza yansıyor. Uzmanlar, birçok hastalığın stres kaynaklı olduğunu dile getiriyor. Tabii oyuncunun yüzündeki değişimlerin kaynağını bilmemiz zor. Ancak saçlarını bile uzun yıllardır boyatmadığını dikkate alırsak bence Levinler, estetik yaptırmak yerine doğal bir şekilde yaş almak isteyenlerden… Sanat dünyasında herkesin bu tarz uygulamalarla gündeme gelmesi ve birçoğunun da estetik yaptırdığını gizlemesi Elvin Levinler'in de bu yorumları almasına neden olmuş gibi duruyor.





STRES KALBİNİ ETKİLEMİŞTİ

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, yalnızca kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat masasına yattığını açıkladı. Ocak 2025'te babasını kaybettiği dönemde ciddi bir kalp operasyonu geçiren Levinler, "Uzun süredir ritim bozukluğu yaşıyordum. Bu durum son yıllarda artmıştı ve babamın hastalığı sürecinde yoğun stres yaşadığım için kalbimin içinde her gün bir kuş çırpınıyormuş gibi hissediyordum. Daha sonrasında da ameliyat oldum" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.