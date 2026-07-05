MERVE YURTYAPAN

Galatasaray'a 2022 yılında transfer olan Dries Mertens, ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşmişti. Mertens ile Belçikalı sunucu Kat Kerkhofs henüz 11 yaşındayken tanışmış ve iki çocukluk arkadaşı 2015 yılında evlenmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çift, İstanbul'da hayatlarının en unutulmaz günlerini yaşadı.

Kat Kerkhofs, Türkiye'yi, yemekleri ve tarihi güzellikleri çok sevdi. Sık sık Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yaptı. Belçika'dan gelen aile üyelerine ve yakın arkadaşlarına ülkemizi karış karış gezdirdi. Kerkhofs, İstanbul'daki tarihi yerlerde çekim yapıp Türkiye'nin güzelliklerini kendi ülkesine de tanıttı. Bunlarla yetinmeyen ünlü sunucu, bir de seramik kursuna giderek vaktini değerlendirdi.

Tam bir İstanbul sevdalısı olan Kerkhofs, buradan aldığı hediyelerle akrabalarını sevindirmişti. Belçikalı sunucu, daha sonra hediyelik almak yerine yapmaya karar verdi. Seramik kursuna giden ünlü yıldız, kısa sürede süs eşyaları yapmaya başladı. Özellikle İstanbul'dan hatıra isteyen yakınları için burada üzerinde İstanbul'un sembol yerlerini gösteren seramikler yaptı. Böylece sosyalleşip yeni arkadaşlar edinen ünlü yıldız, yaptığı unutulmaz hediyelerle de yakınlarını sevindirdi.

Türkiye'ye gelen her turist gibi Kat Kerk-hofs ve ailesi de ülkemize hayran olanlardan. Kerkhofs, "Türkiye'de çok mutluyum. "İstanbul'da daha en başından bize kendimizi evimizde gibi hissettirdiniz. Sıcaklığınız, mizahınız, aileye duyduğunuz sonsuz sevgi ve her zaman bir arkadaş olarak yanımızda oluşunuz için teşekkür ederiz" diyerek sevgisini dile getirmişti. Daha çok anı biriktirmeleri dileğiyle...



OĞLUYLA ÇALIŞMALARA KATILDI

Dries Mertens de eşinin seramik sevdasına ortak olmuştu. Antrenmanlardan kalan zamanlarda sık sık atölyeyi ziyaret eden Mertens, minik oğluyla birlikte çalışmalara katılmış ve keyifli çalışmalar yapmıştı.