MERVE YURTYAPAN

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun yıllardır başarıyla devam ettiği modellik kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk performanslarıyla da izleyiciyle buluşuyor. Tescilli güzel, 25 yıl önce katıldığı yarışmayla hayatımıza girdi ve çizgisini bozmadan çalışmaya devam etti. Her zaman samimi açıklamalarıyla dikkat çeken, bazen söyledikleriyle gündem olan Ulusoy, geçtiğimiz günlerde özel uçakta yaptığı paylaşımıyla hayranlarını ikiye böldü.

Uçakta lüks marka çantalarını çıkarıp içinde ne var konseptli video çeken ünlü manken, kimine doğal, kimine de gösteriş meraklısı geldi. Ancak işin ilginç tarafı Ulusoy'un yorum yazan herkese tek tek cevap vermesiydi.

HAK EDENLER OLUYOR!

"Uçakta aniden gelen subliminal bir şekilde çantalarımı ve özel Jette uçtuğumu nasıl gösterebilirim videosu olmuş sanki biraz" yazan takipçisine; "Arada olur öyle" diye karşılık verdi.

"Pardon sen ne iş yaparsın da böyle çanta kullanabilirsin aydınlatsana bizi?" diye soran takipçisine ise Ulusoy, "Vereyim çantamı bir tur tak, kıskandıysan, beğendin demek aramızda" diye cevap vermedi.

Kendini tutamayıp olumlu olumsuz her yoruma cevap veren ünlü manken, "Etkileşimden anlaşıldığı üzere birçok insanın paylaştıklarım bayağı umrunda. Ben de sosyal medyadan takipçilerimle yazışmayı seviyorum. Bazen kendimi tutamayıp birçok yazılana cevap veriyorum. Bu yorumları bazen çok hak eden de oluyor" dedi.

Özge Ulusoy, sanat dünyasının her dönem ön planında olmuş biri. Hiç durmadan da çalışıyor. Döneminin birçok modeli sektörden uzaklaştı ama o hala podyumların da davetlerin de en çok tercih edilen isimlerinden. Bazen eleştirilerin dozu kaçıyor gibi... Özge'nin de lafını hiç esirgemediği ortada, üşenmeden her yoruma cevap yazıyor. Hem de biraz tiye alarak biraz da ayar vererek... Özge Ulusoy, eğlenmeyi seven, keyifli anlarını paylaşmaktan da çekinmeyen biri. Bence onun eğlencesine, samimiyetine ortak olun...