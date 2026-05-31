MERVE YURTYAPAN

Dünyaca ünlü eski futbol yıldızı Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile mutlu bir yuva kurdu. Futboldaki başarılarını özel hayatına da yansıtan Özil, 2019 yılında Gülşe ile görkemli bir düğünle evlendi. Çiftin art arda Eda, Ela ve Elisa adında 3 kızı oldu ve mutlulukları evlatlarıyla taçlandı.

Sanat ve spor dünyasının örnek çiftlerinden olan Özil ve Gülşe, yıllar içinde daha da sevilen bir aile oldu. Duruşları, samimiyetleri ve doğal halleriyle her zaman hayranlık uyandıran Özil Ailesi, sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları ve ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımlarla da gündemde yer aldı ve herkesin takdirini kazandı. Hem ülkemizde, hem de yardıma ihtiyacı olan ülkelere sık sık yardımlar yapan Özil, son olarak da Kurban Bayramı'nda yaptığı bağışlarla herkesin yüzünü güldürmüştü.

Özil ile sevgi, saygı ve aşk dolu bir yuva kurduklarını belirten tescilli güzel, çocukları olduktan sonra meslek hayatına ara verip tüm vaktini ailesine ayırmaya karar verdi. Gülşe, oyunculuk kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde böyle bir karar alarak ve art arda dünyaya gelen kızlarıyla birebir ilgilenmek istedi. Eşinin her zaman yanında olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülşe, "En büyük destekçim Mesut. Tam bir yol arkadaşı diyebilirim onun için. Ne olursa olsun her zaman yanımdadır. Bir sorun varsa hemen onunla paylaşırım. O her şeye olumlu tarafından bakar ve 'Sakin ol, hemen hallederiz' der. Onun duruşu her zaman beni rahatlatır. Yanımda olduğunu bilmek benim için büyük güç" diyor. Mutlulukları daim olsun...

GENÇLER BU GÜZEL AİLEYİ ÖRNEK ALMALI

Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mesut Özil ve Amine Gülşe, her gün binlerce kişiden sevgi dolu mesajlar alıyor. Zaman zaman sosyal medyada çocuklarıyla fotoğraflar paylaşan Gülşe'ye birbirinden güzel yorumlar geliyor: "Güzel aile, her zaman mutlu olun, elleriniz hiç ayrılmasın." "Üç çocuğunuzla sağlıklı yaşayın", Şimdiki gençler sizin gibi güzel aileleri örnek almalı", "Çok güzel bir ailesiniz, mutluluğunuz daim olsun", "Başarılarınızla, yardımlarınızla her zaman örnek bir ailesiniz. Böyle güzellikler gördüğümüz için biz de sizinle gurur duyuyoruz." Amine Gülşe de hayranlarının bu duygusal mesajlar karşısında çok mutlu oluyor.