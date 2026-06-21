MERVE YURTYAPAN

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizin gözde tatil beldeleri yine dolup taştı. Özellikle haziran ayında insanlar, kendilerini sıcak bölgelere attı.

Sanat dünyasının ünlü isimleri de her yaz olduğu gibi soluğu Bodrum'da aldı. Projelerinin tatile girmesiyle birlikte popüler bölgelere giden isimler kış aylarının yorgunluğunu attı. Son dönemin en popüler isimlerinden Görkem Sevindik, Burak Sevinç ile sevgilisi Sena Çakır, Özge Özberk, Gizem Memiç, Mina Ceran, yeni sevgililer Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Merve Aydın tatilde hem dinlendi hem de turnuvaya katıldı. Bodrum'da bir araya geldiğimiz isimler, padel turnuvasında kıyasıya mücadele etti.

Birbirlerini izleyen hem destekleyen hem de yarışan ünlü isimler, renkli görüntüler sergiledi. Özellikle Görkem Sevindik'in padeldeki başarısı görülmeye değerdi. Celebrity Padel Cup'ta Burak Sevinç, Sena Çakır, Özge Özberk, Görkem Sevindik, Zeynep Atılgan, Ali Öner, Nilay Erdönmez, Merve Aydın, Gizem Memiç, Mina Ceran, Galatasaray'ın eski futbolcularından Aydın Yılmaz, sporcu Göktuğ Alaf ve Türk erkek padel sporcuları arasında birinci sırada bulunan Atakan Özuysal korta çıktı. Turnuvanın final etabında; Ahmet Aygün, Gökhan Can ve Gizem Memiç, Mehmet Can Aygün mücadele etti. Final mücadelesinin galibi Ahmet Aygün ve Gökhan Can olurken, Gizem Memiç ve Mehmet Can Aygün turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sırada ise Özge Özberk ve Veysel Uzar yer aldı. Spor tutkunları hem maçları takip etti, hem de sevdikleri sanatçılarla bir araya gelip sohbet etme şansı yakaladı.

OĞLUYLA EĞLENDİ

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, etkinliğe minik oğlu ile birlikte katıldı. Sevindik'in sahilde oğluyla oyunlar oynayarak vakit geçirdiği görüldü. Turnuvadan arta kalan tüm zamanını çocuğuyla geçiren ünlü oyuncu, akşamları çocuk oyun alanında oğluyla eğlendi. Etrafa gülücükler saçan ve sempatik haliyle dikkat çeken Sevindik, hayranlarından büyük ilgi gördü.



YENİ AŞKA BÜYÜK İLGİ

Son dönemin en ilgi çeken oyuncu çifti Zeynep Atılgan ve Ali Öner, tatilcilerin yakın markajındaydı. Genç oyuncularla fotoğraf çektirmek için hem çocuklar, hem de gençler sıraya girdi. Atılgan ve Öner'in mütevazı halleri herkesin takdirini kazandı. Her yerde el ele, göz göze olan genç aşıklar, kimi zaman denize girip eğlendi, bazen de arkadaşlarıyla vakit geçirip hasret giderdi. Çiftin hem çocuk hem genç hem de yaşlı hayranlarının olması dikkat geçti.