MERVE YURTYAPAN

Hollandalı futbolcu Sander van de Streek, 3 yıl önce Antalyaspor'a transfer oldu. Ünlü futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'nin yolunu tuttu. Eşi Carine van de Streek ve 2 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşti.

Carine, bu macerada en mutlu kişi oldu. İlk başlarda Türkiye ile ilgili hiç bilgisi olmadığını söyleyen Carine, "Türkiye'yi sadece 5 yıldızlı otellerde gelip tatil yapılan bir yer olarak biliyorum. Oysaki o kadar güzel bir ülkeymiş ki gelince anladım. Başlarda dil bilmediğim için zorlandım ama sonrasında her şeye alıştım. İnsanlar çok misafirperver, komşularımız sürekli bizi çaya davet ediyorlar. Yemekler de harika" dedi.

Carine, çocuklarıyla birlikte her şeye uyum sağladı. Birlikte Antalya'yı karış karış gezdiler, kebapçılarda yemeklerimizi tattılar. Her hafta çocuklarıyla pazara çıkıp alışveriş yapan Carine, artık evinde Türk yemekleri pişirmeye de başladı. Türk kahvaltısını çok seven Carine, eşi ve çocuklarına sucuklu yumurta yapıp kahvaltı hazırlıyor. Kızlarıyla birlikte sarma sarıp mücver yapıyor. Hatta Türk kültürünü de kızlarına aşılıyor. Geçtiğimiz günlerde lokma dağıtıldığını gören Carine, kızıyla birlikte sıraya girip lokma aldı ve "Vefat eden kişinin ardından lokma yapıp insanlara dağıtıyorlar. Biz de yiyip baş sağlığı dilemeliyiz" diyerek kızına anlattı.

Ülkemizin kültürü, doğal güzellikleri, insanımızın misafirperverliği herkesi çok etkiliyor. Bu nedenle yolu bir kere Türkiye'ye düşen her turist, defalarca ülkemize gelip bu güzellikleri sürekli deneyimlemek istiyor. Hollandalı aile de Türkiye'ye hayran olup burada yaşamaktan çok mutlu olanlardan… Carine ve ailesinin, daha birçok güzellikler deneyimleyip ülkemizde uzun yıllar keyifle yaşamalarını dilerim.

YÖRESEL LEZZETLERE HAYRAN KALDI

Carine van de Streek, ailesiyle birlikte Antalya'daki restoranları keşfetmeyi de seviyor. Kızıyla soğuk algınlığı yaşadıkları bir dönemde paça çorbası içmeye giden Carine, "Şifa deposu olduğunu duyduk ve hemen geldik. Bu lezzeti beğendik" dedi. Yöresel lezzetleri çok seven Carine ve kızları, sık sık lahmacun, kebap çeşitleri ve çiğ köfte yemek için mekanları geziyor.