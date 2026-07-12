MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, 1994 yılında rol aldığı 'Şehnaz Tango' adlı diziyle tanındı. Ardından birçok işte rol alan Tolga, 2005 yılında kariyeri için radikal bir karar verdi.

Sistemin kendisine uygun olmadığını düşünen ünlü oyuncu, samimi itiraflarda bulundu. Bir dönem oyunculuğu bıraktığında yaşadıklarını anlatan Tolga, "Kendini sisteme uydurmak, hayatta kalma taktiğidir. Ama kendine sadık kalmak, liderliktir. Gerçek servet, önce bilincinde başlar. Gerçek güç, kendi hakikatini yaşamaya cesaret ettiğinde ortaya çıkar. Hiçbir olağanüstü kadın, herkes gibi davranarak dünyayı değiştirmedi. bunları çok kolay söylüyorum diye acı çekmedim, kaybetmedim, hiç zorlanmadım sanmayın. Tam tersine, ben bunu çok erken fark ettim. Oyunculuk kariyerim devam edebilirdi. Ama o sistem bana ait değildi. 2005'te büyük bir risk aldım. Hiç bilmediğim bir alanda sıfırdan başladım. Kendi kurallarımı koydum, kendi yolumu çizdim. Ve evet... Düştüm, kaybettim, iflas ettim. Ama hiçbir zaman yönümü kaybetmedim. Çünkü kafamda bir tek doğru vardı; kendi yolumda yürüyecektim" diyerek kendi yolculuğunu anlattı.

Tam 12 yıl sonra 'Seksenler' dizisiyle oyunculuk kariyerine geri dönen Ayşe Tolga, sadece özel projelerde yer almayı tercih etti ve kariyerini yaşam koçluğu üzerine kurdu. Artık kendisi gibi belli süreçlerden geçen insanlara yardım etmeyi, onlara rehber olmayı hedefleyen Tolga, yaşadıklarını da açık yüreklilikle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yolculukta düşüp kalkabiliriz, önemli olan mutlu ve huzurlu olduğun alanda üretim yapmaktır. Ayşe Tolga da bu cesareti gösterip yoluna devam edenlerden. Şimdi de başkalarına umut olmayı istiyor. Belki de paylaştıkları, aynı süreçlerden geçenlere yol gösterici olur...

'BENİM YOLUM HERKESE İLHAM VERSİN'

Ayşe Tolga, 16 yaşında çalışmaya başladı. Oyunculuğun kendisine finansal bir özgürlük vermediğini düşünüp kendisine sürdürülebilir bir hayat kurmaya karar verdi. Uzun süre bunun için uğraştı, kendisine yatırım yaptı, zaman harcadı ve yılmadan denedi. Tolga, "Bunları karşımdaki kişilere heyecan ve ilham vermesi için anlatıyorum. Ben bunları deneyimleyip öğrendim, şimdi de etrafımdaki insanlarla bunları paylaşmak istiyorum" diye konuştu.