MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden... Zaman zaman ayrılacakları yönünde çıkan dedikodulara gülüp geçen, birçok eleştiriye rağmen hep yan yana durmayı bilen bir çift onlar. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan, sadece davetler görüntülenen çift, son aylarda bu kuralı bozdu. Altuğ ve Atacan, çektikleri videolarla hayranların kendilerini daha iyi tanımasını sağladı.

2008 yılında evlenen ve 18 yıldır mutlu ilişkisiyle dikkat çeken Pınar Altuğ, mutlu evliklerin olmazsa olmazlarını şöyle anlattı:

■ "Bir ilişkide sürekli birlikte olunmaz. Ara ara kendinizle olmalı, hobilerinizi yapmalısınız. Ben çalışıyorum, seramik kursuna gidiyorum. Turneye çıkıyorum. Yağmur kite yapıyor, ofise gidiyor. Fuarlara katılıyor.

■ İlişkide tahammülün kalmadığı zaman derin nefes alacaksın çok işe yarıyor.

■ Evlilik için çok yanlış bir algı var. Evlilikten korkanlar sanıyor ki evlenince özgürlük bitecek, hayat zevksizleşecek. Hiç öyle bir şey yok. Eğer doğru eşi seçtiyseniz, hayatı paylaşmaktan keyif aldığınız biriyle birlikteyseniz hayat daha da güzel oluyor. Bence evlenin, evlilik çok güzel bir şey.

■ Yağmur'la hiç tartışma olmaz. Belki ufak bir tartışma olacakken bile biter. Daha hiç küs uyumadık. Çünkü Yağmur tartışmayı sevmez konu oralara gidiyorsa hemen kaybolur.

■ Benim için bir insanın biriyle evlenmesi için kendisine şu soruyu sorması lazım: Yaşlandığımda da yanımda olmasını istiyor muyum? Evet ben Yağmur'un her zaman yanımda olmasını istiyorum."

Pınar Altuğ'un evlilikleriyle ilgili açıklamaları böyle... Atacan çiftinin 17 yaşında kızları Su ile mutlulukları daim olsun...

'KURALCI BİR ANNEYİM'

Atacan çiftinin kızları Su, sanat dünyasında görmeye alışkın olduğumuz ünlü çocuklarından farklı... göz önünde olmayı sevmeyen, davetlere anne babasıyla katılan Su, hanımefendiliğiyle de yaşıtlarına örnek bir genç kız. Pınar Altuğ, kızını nasıl büyüttüğünü şöyle anlatıyor: "Kuralcı bir anneyim. Bu konuda istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Ağzımdan bir cevap çıktıysa o öyledir ve geri dönüşü yoktur. Evetse evet, hayırsa asla evete dönmez. Kızım da kocam da bunu biliyor. Bir çocuk elbette anne babanın ortak kararıyla büyüyor. Ebeveynlerin anlayışlı, birbiriyle anlaşabiliyor olması, aynı tarafta olması çok önemli. Saygı, sevgi çok önemli. Çocuklar büyüklerine saygılı olmalı. Arada bir çizgi var. Anne, baba ve çocuk olduğu bilincinde olmalı herkes. Tabii ki Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz."