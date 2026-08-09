MERVE YURTYAPAN

Türkiye, dünyanın en gözde tatil rotalarından… Özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarının yanı sıra İstanbul da turistlerle dolup taşıyor. Venezuela'nın güzellik kraliçelerinden, oyuncu Ligia Petit de bir etkinlik kapsamında geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Petit, önceki gün ekiple birlikte İstanbul'u keşfe çıktı. Tarihi Yarımada'yı gezen ünlü yıldız, Sultanahmet'te dolaşırken camiden gelen ezan sesini duyunca çok duygulandı. Petit, "Ezan sesi beni gerçekten çok etkiledi. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek büyüleyici. Türkiye'nin tarihi ve hikayesi çok özel. Ben de camiyi ziyaret edip insanların hissettiği o güzel duyguları yaşadım. Arkadaşlarımla unutulmaz anılar biriktirdik" dedi. Petit, Ayasofya Camii'ni arkadaş grubuyla gezip duygusal anlar yaşadı.

Ligia Petit ve beraberindeki 10 kişilik kadın grubu, "Türkiye'ye gelip Kapalıçarşı'ya uğramadan olmaz" deyip soluğu alışveriş turunda aldı. Ekip, mağazaları tek tek gezdi. Lokum, Türk kahvesi ve hediyelik eşya aldılar. Daha önce de Kapadokya'ya giden Petit, "Buraya her geldiğimde farklı hikayelerle karşılaşıp unutulmaz anılarla ülkeme dönüyorum. Türkiye'nin tarihi, doğası ve doğal güzellikleri beni çok etkiliyor" diye konuştu.

Özellikle yabancı turistler her seyahatlerinde farklı bir destinasyona giderek yeni yerler keşfedebiliyorlar. Ayrıca kendi keşiflerini yakınlarına anlatıp onlara da turlar düzenliyorlar. Ligia Petit de onlardan biri. Ünlü oyuncu, deneyimlerini yakınlarıyla da paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü yıldızı, önümüzdeki yıllarda daha çok ülkemizde göreceğiz…

YENİ ROTA KAPADOKYA

Ligia Petit ve arkadaşları gezinti sırasında daha hızlı ulaşım sağlamak için metroyu kullandı. Eğlenceli anlar yaşayan Petit, "Arkadaşlarımızla her anımızın keyfini çıkarıyoruz. Metroyu da deneyimledik. Gideceğimiz yere trafiğe takılmadan çok hızlı ulaştık" dedi. Ünlü oyuncu ve arkadaşları İstanbul turunun ardından rotayı Kapadokya'ya çevirdi.