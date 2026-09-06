MERVE YURTYAPAN

Türkiye, dünyanın tam anlamıyla cazibe merkezi. Ünlü işadamları, dünyanın önde gelen jet-seti, zengin oligarklar, milyonlarca hayranı olan yıldızlar her fırsatta ülkemize geliyor. Gözde tatil beldelerimizde unutulmaz günler geçiren, tarihi ve doğal güzelliklerimize hayran kalan ünlüler, en özel günlerini de yine ülkemizde yaşamak istiyor.

Özellikle İstanbul Boğazı'ndaki lüks oteller ve mekanlar, düğün günü için ilk tercih oluyor. İşte bu isimlerde biri de Kazakistan'ın ünlü milyarderi Arsen Tomsky. 920 milyon dolar servetiyle Kazakistan'ın 10'uncu zengini olan Arsen Tomsky, sevgilisi Kamila Lukpanova ile Türkiye'de evlenmeye karar verdi. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşmesini istedikleri düğün için tam 2.5 ay boyunca hazırlık yaptılar.

Çiftin düğünü geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tomsky ve Lukpanova'nın aileleri, yakın dostları ve iş arkadaşları İstanbul'a geldi. 250 davetlinin katıldığı düğün için tam 3 etkinlik organize edildi. Gelin ve damat, düğün sonrası yapılan partide birkaç kostüm giydi.

Geceye DJ ve sanatçılar özel olarak getirildi. Sahneye ise Rus şarkıcı Valery Meladze çıktı. Kamila Lukpanova, gece boyunca pistten inmedi. Valery Meladze ve ekibiyle şarkılar söyleyip eğlendi. Konuklar 2 gün ağırlandıkları İstanbul'da Boğaz turu yapıp keyifli vakit geçirdi. Ünlü işadamının bu organizasyon için yaklaşık 30 milyon TL harcadığı öğrenildi.

Çift, "Bugünün sadece bizim için değil, orada olan herkes için bir kutlama olmasını istedik. Böylece sevdiklerimiz nihayet bir araya gelip iş ve görevler arasında değil, sadece rahatlayıp sohbet edebilecekler ve iyi vakit geçirebileceklerdi. İstediğimiz her şey gerçekleşti. Seyahat etmeyi en sevdiğimiz yer olan İstanbul'da en özel günümüzü paylaştık" dedi.

Boğaz, İstanbul'un en önemli simgelerinden... Aslında manzaradan çok daha ötesini anlatıyor. Hem duygusal, hem de dinamik... İstanbul, daha birçok çiftin en özel gününe şahitlik etmeye devam edecek.



14 YILLIK BÜYÜK BAŞARI

ARSEN Tomsky, 2012 yılında Kaliforniya'da araç çağırma ve ulaşım uygulamadı olan bir şirket kurdu. Aralarında Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 47 ülkede hizmet veren şirket, bugune kadar 237 milyon dolar yatırım aldı ve toplamda 2 milyardan fazla yolculuk gerçekleşti. Bu başarı Tomsky'i, Kazakistan'ın 10'uncu zengini yaptı.