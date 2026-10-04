MERVE YURTYAPAN

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eşi Fanny Neguesha ve iki çocuğu bir süredir Türkiye'de yaşıyor. Lemina'nın transferinin ardından tüm aile İstanbul'a yerleşti ve kısa sürede ülkemize alıştılar. Fanny, kendisine futbolcu eşlerinden oluşan bir arkadaş grubu bile buldu. Ekip, birbirinin en yakını oldu. Çocuklarının okulu, alışveriş, spor ve seyahat konusunda birbirlerine destek olan hanımlar, haftada birkaç gün buluşmaya başladı. Bu sırada da İstanbul'un altını üstüne getirdiler.

Türkiye'yi çok seven Fanny, eşiyle de antrenmanlarından arta kalan zamanlarda mekanları keşfetmeye başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla buluşan Fanny, İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde yer alan, ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant'a gitti. Ünlü manken, burada akılalmaz bir olay yaşadığını anlattı.

Neguesha, mekandaki garsonların kötü davranışları sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Garsonları uyardığında hakaret içeren bir tepkiyle karşılaştığını söyleyen ünlü manken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç personelin müşterilere karşı davranış biçimini ciddi şekilde gözden geçirmeliler. Kaba, saldırgan ve saygısız davranışlarla karşılaşmak kabul edilemez. Farklı koşullar altında aynı muameleyi görüp görmeyeceğimizi sorgulama hakkımız var. Hiçbir müşteri, görünüşü veya geçmişi nedeniyle aşağılanmamalı, sözlü saldırıya uğramamalı veya farklı muamele görmemelidir."

Fanny Neguesha'nın gösterdiği tepkinin ardından ünlü mankenin GS'li futbolcu Lemina'nın eşi olduğunu öğrenen mekan yetkilileri geri adım attı. Fanny'e bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalışan görevliler özür diledi ve "Sizi eşinizle birlikte mekanımızda ağırlamak istiyoruz" dedi. Ancak bunu duyan Neguesha daha da sinirlendi: "İnsanlara farklı davranmaları asla kabul edilemez. Şimdi futbolcu eşi olduğumu öğrenince geri dönmemi istiyorlar, gerçekten bu davranışları çok komik..."

Fanny, düşüncesinde çok haklı. Bir mekan için müşteriler eşit olmalı, personelin davranışı kişilere göre farklılık göstermemelidir. Herkese aynı hizmet sunulmalı, ünlü diye hiç kimse ayrıcalık görmemelidir. Hele ki önce kaba ve aşağılayıcı davranışta bulunup ardından futbolcu eşi olduğu öğrenilince adım atılması asla kabul edilemez. Fanny, böyle kötü bir tecrübe yaşadığı için üzgünüm. Ama işine saygısı olmayan birkaç kişinin yaptığı davranışı her yere mal etmeyelim. Eminim Fanny, gittiği birçok mekanda da çok iyi ağırlanıyordur. Kısa sürede ülkemizi bu kadar seven, taraftarın sevgisini kazanan ünlü manken, umarım bir daha bu tarz bir olayla karşılaşmaz…